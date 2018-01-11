Ahmet Türk kararını açıkladı! Demirtaş'ın yerine...

Selahattin Demirtaş, HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine koltuğa oturacak kişi için tartışmalar devam ederken HDP Eş Genel Başkanlığı için 'abi' formülünde geçen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten açıklama geldi.

'BÖYLE BİR GÖREVİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongreleri yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

'HASİP BEY'İN AÇIKLAMASI TALİHSİZLİK'

Türk, eski HDP Şırnak Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip Bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilişkisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünürüyorum."