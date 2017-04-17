Ahmet Türk inkar etti: HDP'den AK Parti'ye kayma olmadı

Bölgede HDP seçmeninin AK Parti'ye kaydığı iddialarını kabul etmeyen Ahmet Türk, "HDP seçmeni bölgede yapılanları, kayyumları, vekillerinin tutuklu olmasını kabul etmediğini ortaya koymuştur. HDP'den AKP'ye kayma yoktur, baskı ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır" dedi...

KÜRTLER İKNA EDİLEMEDİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, 'Hayır' konusunda Kürtlerin ikna edilemediği sonucunun ortaya çıktığını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, referandumdan bir gün önce mühürsüz oyların ortada dolaştığı bilgisi olduğunu, bütün bunlara rağmen alınan sonucun iktidarın seçimi kaybettiğinin işareti olduğunu ileri sürdü. Ahmet Türk, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz devletin bütün bürokrasisi, Kaymakamları, Valileri, kayyumları, korucuları her türlü yöntemi kullanarak adeta özellikle kırsal kesim üzerinde yoğun baskı kurdular. Buna rağmen ortaya çıkan sonuç bellidir. Özellikle Kürdistan'da çıkan sonuç, bir kırmızı karttır. Halkın yaşananları, kayyumları, vekillerin tutuklu olmasını kabul etmediğinin göstergesidir. Gerçekten halkımız bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bize karşı yapılan tüm hukuksuzluğu kabul etmediğinin ifadesi olarak görülmelidir."