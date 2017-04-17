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Ahmet Türk inkar etti: HDP'den AK Parti'ye kayma olmadı

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Ahmet Türk inkar etti: HDP'den AK Parti'ye kayma olmadı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:59

Bölgede HDP seçmeninin AK Parti'ye kaydığı iddialarını kabul etmeyen Ahmet Türk, "HDP seçmeni bölgede yapılanları, kayyumları, vekillerinin tutuklu olmasını kabul etmediğini ortaya koymuştur. HDP'den AKP'ye kayma yoktur, baskı ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır" dedi...

KÜRTLER İKNA EDİLEMEDİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, 'Hayır' konusunda Kürtlerin ikna edilemediği sonucunun ortaya çıktığını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, referandumdan bir gün önce mühürsüz oyların ortada dolaştığı bilgisi olduğunu, bütün bunlara rağmen alınan sonucun iktidarın seçimi kaybettiğinin işareti olduğunu ileri sürdü. Ahmet Türk, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz devletin bütün bürokrasisi, Kaymakamları, Valileri, kayyumları, korucuları her türlü yöntemi kullanarak adeta özellikle kırsal kesim üzerinde yoğun baskı kurdular. Buna rağmen ortaya çıkan sonuç bellidir. Özellikle Kürdistan'da çıkan sonuç, bir kırmızı karttır. Halkın yaşananları, kayyumları, vekillerin tutuklu olmasını kabul etmediğinin göstergesidir. Gerçekten halkımız bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bize karşı yapılan tüm hukuksuzluğu kabul etmediğinin ifadesi olarak görülmelidir."

 
EtiketlerGalip Ensarioğlu
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Boran

Acın gözlerinizi herşey çoknet ne nereye kaydı millet çok iyi görüyor

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dücane

Biz 3-5 kayyum 50 korucu kullandıysak ki öyle bir şey yok,siz ne yaptınız biliyormusun. siz içerdeki ve dışarıdaki hainleriniz yetmiyormuş gibi 23 tane devlet arkanıza aldınız devlet.kasri kencolu ahmo

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sahravan

nereye neyin kaydığını net olarak gözlemleyebiliyoruz...sanki Ağrı Dağı sivrilmiş de biyerlere kaymış... bu kadar net...

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