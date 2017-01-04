Ahmet Şık'ın 'tutukluluk' itirazı reddedildi

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FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık'ın avukatları tarafından tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildi. Adli kontrol tedbirlerinin ise yetersiz kalacağını belirten hakimlik, "Tutuklama kararının yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık, çıkarıldığı mahkeme tarafından FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yapmak suçundan tutuklanmıştır. Tutuklama kararının ardından Şık'ın avukatları karara itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi tutuklama kararına yapılan itirazı reddetti. Şık'ın tutuklanmasına sebep olan tweetlerini kararında örnek veren hakimlik, "..Şeklinde paylaşımlar yapılarak terör örgütü propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.

"TUTUKLAMA KANUNA AYKIRI DEĞİL"

İtiraz konusu olan tutuklama kararında somut delillerin olduğu belirtilen kararda, "İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin itiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmayıp, kararın yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varılmakla, şüpheli müdafiinin yerinde görülmeyen itirazın reddine karar verilmek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.