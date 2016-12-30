Ahmet Şık için tutuklama talebi

İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şık'ın ifadesinin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesinde alındığı öğrenildi.
Gazeteci Ahmet Şık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şık için tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği iddiasıyla Ahmet Şık'ı gözaltına almıştı.