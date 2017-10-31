Ahmet pes etmeyince yeniden adım attı

Adana'da doğuştan iskelet bozukluğu hastalığı nedeniyle üç yaşından beri yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeye mecbur olan 13 yaşındaki Ahmet Emre Özen, fizik tedavi ve yüzmenin etkisiyle gelişim göstererek yürüteç desteğiyle yeniden adım atmaya başladı.

Adana'da yaşayan iki çocuklu Dilek ile Muhammet Özen çiftinin en küçük oğlu Ahmet Emre Özen, iskelet bozukluğu (spondiloepifizyal displazi) hastalığıyla dünyaya geldi.

Üç yaşına kadar düşe kalka yürüyen Özen, rahatsızlığın ilerlemesi nedeniyle yürüme yetisini yitirerek, tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Tekrar yürüme şansı düşük olduğu belirtilen Özen, doktorların tavsiyesiyle 2014 yılında yüzme sporuna başladı. Fizik tedavi ve yüzmenin etkisiyle gelişim sağlayan Ahmet Emre Özen, yürüteç desteğiyle adım atmaya başladı.

Özen, rahatsızlığını hiçbir zaman sorun etmediğini söyledi.

Ailesinin ve arkadaşlarının her zaman yanında olduğunu ifade eden Özen, "Küçük yaşta yürüyemediğimin farkında olmadım. Büyüyünce de o zamanları unuttuğum için fazla etkilenmedim. Arkadaşlarımla koşup oynayamadım ama onlar bana uyum sağladı. Her zaman yanımda oldular." dedi.

Anne Dilek Özen de oğlunun hiçbir zaman pes etmediğini belirterek, sürekli gelişim gösterdiğini söyledi.

Ahmet Emre'ye hep inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden anne Özen, şunları kaydetti:

"Doktorlar fizik tedavi ve yüzmeyi önerdiler. Biz ümidimizi hiç kaybetmedik. Fizik tedaviye ve yüzmeye devam edip sürekli çalıştık. Çok şükür Allah'ın izniyle ve hocalarının yardımıyla oğlum şu an da yürümeye başladı. Bizim için en büyük mutluluk bu. Oğlumun sürekli yanındaydım."