Ahmet Nur Çebi’den şok Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çin’de Beijing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” diye konuştu.19 Haziran 2017 Pazartesi 03:12
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.
Transferle ilgili olarak Çebi, “İsim yok. Tarif şu; bir stoper alacağız. Onun da dışında başka transferimiz yok. Gidenler olursa yerine adam alacağız” şeklinde konuştu.
Çin Süper Ligi’nin Beijing Guoan ekibinde formaya giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi, “Burak Yılmaz kim. Ben tanımıyorum, bilmiyorum” şeklinde cevap verdi.