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Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeIN Sports Haber'de Ömer Güvenç'in sorularını yanıtladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:45
Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın hakemler hakkında yaptığı eleştirileri doğru bulmadığını ifade eden Çebi, "Benim hocam bunu söylese üzülürüm. 15 tane maç var, 15 maçı yönetecek hakemleri baskı altına alacak bir düşünce ile söylenmişse hoş olmamış. Başakşehir'in oynadığı futboldan keyif alıyorum, çok doğru yönetiliyor. Tabii sorunları bizim kadar büyük değil, sadece futbola odaklandılar. Hocaları da çok başarılı" dedi.

Beşiktaş'ın bu sezonki performansını da değerlendiren Çebi, "Her sezonu aynı oynamanız mümkün değil. Geçen seneye göre bu sene çok ağır bir yükümüz var; Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyoruz. Biz geçen seneyle aynı şeyleri yaşamıyoruz. Deplasman sayımız farklı. Sonuçlar, lig bittiğinde değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Bayern Münih eşleşmesi hakkında da konuşan Çebi, "Tüm takımları yenebileceğimizi düşünerek izledim Şampiyonlar Ligi kuralarını. Bayern'in adı var ama oradaki tüm takımlar iyi. Şansımızı 50-50 olarak görüyorum. Hatta bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı 51 olarak görüyorum. Biz gruptan lider çıkmışız, Bayern ikinci olarak... Kim daha iyi oynuyor görürüz maç günü. Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten aşağı kalır bir yanı yok. Biz neden çekinelim? Onlar çekinsin" ifadelerini kullandı.

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:45
  1. Ahmet Nur Çebi
  2. Beşiktaş
  3. Aykut Kocaman
  4. Fenerbahçe

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