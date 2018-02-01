Ahmet Nesin'den cahil 'Afrin' yorumu

Ateist Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Afrin operasyonunu manipüle etmek için elinden geleni yapan YPG/PKK'nın sosyal medya propagandasına katıldı.

AFRİN'DEN KİLİS'E BOMBA ATMAK İMKANSIZMIŞ(!)

Nesin, Kilis ve Afrin arasındaki mesafenin 62,7 kilometre olduğunu, PYD'nin uçağı olmadığı için terör örgütünce bu mesafeden Kilis'e bomba atılmasının imkansız olduğunu savundu.

KUŞ UÇUŞU 6 KM MESAFE VAR



Fakat gerçekte sadece Kilis ve Afrin merkezi arası arasındaki kara yolu mesafesi 38 kilometre. Öyle ki YPG işgalinde bulunan sınır bölgesiyle Kilis şehir merkezi arasında kuş uçuşu 6 kilometre mesafe bulunuyor. Terör örgütü, ABD'nin verdiği son teknoloji silah ve mühimmatlarla her gün Kilis'e saldırı düzenliyor.