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Ahmet Nesin'den cahil 'Afrin' yorumu

Ateist Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Kilis'e atılan roketlerin YPG/PKK'nın attığına inanmadığını söyledi.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:46
Ahmet Nesin'den cahil 'Afrin' yorumu

Ateist Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Afrin operasyonunu manipüle etmek için elinden geleni yapan YPG/PKK'nın sosyal medya propagandasına katıldı.

AFRİN'DEN KİLİS'E BOMBA ATMAK İMKANSIZMIŞ(!)

Nesin, Kilis ve Afrin arasındaki mesafenin 62,7 kilometre olduğunu, PYD'nin uçağı olmadığı için terör örgütünce bu mesafeden Kilis'e bomba atılmasının imkansız olduğunu savundu.

KUŞ UÇUŞU 6 KM MESAFE VAR

Fakat gerçekte sadece Kilis ve Afrin merkezi arası arasındaki kara yolu mesafesi 38 kilometre. Öyle ki YPG işgalinde bulunan sınır bölgesiyle Kilis şehir merkezi arasında kuş uçuşu 6 kilometre mesafe bulunuyor. Terör örgütü, ABD'nin verdiği son teknoloji silah ve mühimmatlarla her gün Kilis'e saldırı düzenliyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:46
  1. Ahmet Nesin
  2. Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin
  3. Afrin operasyonu
  4. YPG/PKK
  • Murat Murat 3 dk önce
    Ülkesine düşman bir..... . Gündemde olmak için kırk takla atar ....
  • BetoBeto12 dk önce
    Kilicdaroglu matematiki yapmis..Nesine göre dogrudur..hehe..ulan salak solaklar yayinlamadan tekrar yazdiginizi okusaniz yoksa rezil olmak sizlerde bir sapik etki mi yapiyor..yani madde gibi birsey?
  • GurbetciGurbetci15 dk önce
    Bu ve buna benzeyen asalaklardan türkiyeye hayir gelmez. Birde Prof. Olcekmis. Bu ülkenin ekmegi suyu haram olsun. Vatandasliktan atilsin Almanya bu Tür manyak lari Kabul Eder. Bide arastircakmis . D.suratli
  • Osman soyluOsman soylu26 dk önce
    O zaman baban atıyor sıgınaktan.
  • SelcukSelcuk32 dk önce
    Birisi bu geri zekaliya roketlerin Afrinden değil ,sınırdaki tepelerden (darmık dağının tepeleri gibi.) anlatsın.Salakliktababasını bile solladı...
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz34 dk önce
    İsteyen inanir istemeyen inanmaz bir yerden halkinin canina kast edenle carpisacak pkk ypg baska guc de olabilr neden turkuye dusmanina atacagi yerde kendi ulkesine atsin boyle bir bilgiye nerden sahipsin demezlermi biz yorum yapinca dayanaksiz asilsiz bos kafa gibi yorum yapanlar var isbatla babanda bu millete abdal gozu ile bakti sizleri inandirmak zor olsa gerek cunku bu milleti birkere taktir edmediniz sadece yikmak emeliniz
  • Sahin MustafaSahin Mustafa36 dk önce
    62 km varmis!!!!baban gibi aklin kıc.nda.ailecek isiniz gücünüz y.vs.klik.
  • Cem demirCem demir36 dk önce
    Bunlar bu ülkenin hainlerin maalesef .Bir kez olsun bu vatanın çıkarlarıiçin yorum yaptíklari görülmemiş tır. Her fırsatta vatanı karalasinlar .Yaptıkları bu hainlerin.Bir kez olsun bu ülkeden yana olun be....Bu ülkeyi her fırsatta karalamak içinne kadar para alıyorsunuz bilmem ,.Ama o paralarharam , zıkkım olsun, O paraları yiyemeden bogazinizda kalsın .....Hain geldiniz,hain gidiceksiniz,,,
  • NKNK38 dk önce
    Sen git alanın, matematikle ilgilen....... Bu işin icabına askerler bakar,tıpkı YPG'nin ve destekçilerinin icabına bakması gibi.....
  • AlperenAlperen49 dk önce
    Babasının oğlu mal gelmiş mal gidecek.roketler karayolundan gidiyor sanıyo herhalde aptal
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