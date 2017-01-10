Ahmet Keleş FETÖ tanığı olup 4 isim verdi

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Fetullahçı Terör Örgütü çatı davasında tanık olarak ifadesi alınan Ahmet Keleş kritik 4 ismi ve onların örgüt için önemini anlattı

Tanık Keleş Ağır Ceza Mahkeme başkanına yaptığı açıklamalarda önemli isimleri ve görevlerini verdi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında tanık olarak ifadesi alınan Ahmet Keleş Sait Aksoy, Ekrem Dumanlı ve Şerif Ali Tekalan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...

İşte o isimler ve Keleş'in onlar hakkında anlattıkları:

SAİT AKSOY

"Sait Aksoy, bu ihanetin en önde gelen hainlerindendir."

Daha önce haberlerde ismi geçen Aksoy 12.08.2014 tarihinde yurtdışına kaçtı. Bütün öğrenci yerleştirmelerinin koordinesini yapıyor, askeri ve polis okullarına öğrenci teminini sağlıyordu.

EKREM DUMANLI

"Elinden tutup örgüte kattığım Ekrem Dumanlı, örgütün beyin takımında yer alan önemli isimlerden birisidir."

Dumanlı bilindiği gibi Türkiye'de gözaltına alınmasına rağmen serbest kaldıktan sonra Amerika'ya kaçmış daha sonra Amerika'da görüntülenmişti.

ŞERİF ALİ TEKALAN

"Şerif Ali Tekalan, örgütün kara kutusuydu. A'dan Z'ye Türk Silahlı Kuvvetlerini, emniyeti, yargıyı, bürokrasiyi üst düzey kadro kadro bilen oydu, örgütün, legal, illegal örgütlerin içinde görevlendirilen gizli isimlerini bilen de oydu. 'Kaçmasın dikkat' dedim ama kaçtı"

NACİ TOSUN

"Naci Tosun, bizim abimizdi en üst düzey örgüt elemanıdır bizi yetiştiren odur"

Mahkeme Başkanı Giray'ın, örgütün esas amaç ve hedefini sorması üzerine Keleş, Fetullah Gülen'in ilk yıllarından beri yanında olan Naci Tosun ile ilgili bir anısını anlattı. Keleş, Ankara Necatibey Caddesi'ndeki bir evde, 1976 ya da 1977'de, Naci Tosun'un, "Devleti, tüm kurumlarıyla bir gün öyle bir ele geçireceğim ki devlet bunu fark ettiği gün yapacağı hiç bir şey kalmayacak." dediğini aktardı.

GÜLEN'DEN HABERSİZ OLMAZDI

"Örgütün içinde sıradan bir kişinin Zaman gazetesine, Samanyolu televizyonuna müdür, temsilci, başkan olması kendiliğinden olan bir şey değil, Gülen'in okeyi ve onayı olmadan hiçbir icraat yapılamazdı.