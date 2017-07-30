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Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye ağır sözler! "FETÖ sözcüsü, yalaması, şakirdi..."

Sosyal medyada "48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum" diyen Hüseyin Gülerce'nin bu sözlerine, Aydın Doğan'ın garsonu, Ahmet Hakan'dan ağır cevap...

30 Temmuz 2017 Pazar 08:30
Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye ağır sözler! "FETÖ sözcüsü, yalaması, şakirdi..."

Hergele Ahmet Hakan, Hüseyin Gülerce'yi topa tuttu. Gülerce'yi milletin aklıyla, zekasıyla alay etmekle suçlayan Hakan, "Bu adam hayatının tam 33 yılını... FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı olarak geçirdi." diyor. Ve milleti aşağılamaktan yargılanması gerektiğini yazdı.

İşte Ahmet Hakan'ın Gülerce'nin 48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum sözlerini verdiği o yazı..

“48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum”.

*

Bu adam hayatının tam 33 yılını...

FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı olarak geçirdi.

*

Ve şimdi kalkmış...

FETÖ’nün saflarında yalın kılıç savaştığı 33 yılı da hepimize “Millet düşmanlarıyla mücadele yılları” olarak yutturmaya çalışıyor.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu Hüseyin Gülerce’yi FETÖ’den falan değil, asıl “bu milletin aklıyla, zekâsıyla alay etmekten ve bu milleti aşağılamaktan” yargılamak şart.

Ama tutuksuz olarak!

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 08:30
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