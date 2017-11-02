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Ahmet Hakan'dan Edip Uğur'a: Sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı...

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, tehdit edildiğini iddia eden Balıkesir eski Belediye Başkanı Edip Uğur’a ‘Kim tehdit etti seni kim?’ diyerek soru sordu.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:04
Ahmet Hakan'dan Edip Uğur'a: Sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı...

İstifası istenen belediye başkanları arasında bulunan Balıkesir eski Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ağlayarak yaptığı istifa konuşmasında ailesinin ve kendisinin tehdit edildiği iddiasında bulunmuştu. Uğur, tehdit edildiğini söylemiş ancak kim veya kimler tarafından tehdit edildiğini belirtmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili ise ''Sayın Başkanın tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. O türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi'' demişti.

Bugünkü köşesinde bu konuya da değinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ''Ey Edip Uğur! Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederken çıktın şöyle dedin ‘Aileme tehditlere varan baskılar oldu’ sonra sustun kaldın. Tık yok sende. Kardeşim konuşsana! Kim tehdit etti seni?'' diye sordu.

EN KORKAK EN ÇIKARCI EN HESAPÇI İŞİ YAPIYORSUN

Tehdit edildiğini iddia eden Edip Uğur’a tehditlere karşı ne yaptığını soran Hakan ''Polise mi gittin? Savcıya mı gittin?'' dedi.

Edip Uğur'u kastederek ''Gayet imalı, gayet soyut bir suçlamayla ortaya çıkıyorsun ama arkasını getirmiyorsun'' diyen Hakan, Edip Uğur'un yapacağı iki şeyin olduğunu belirterek şunları söyledi;

- BİR: Ya çıkar adam gibi açıklarsın seni tehdit edenleri.

- İKİ: Ya da susup oturursun.

Hakan, Edip Uğur’un ikisinin arasında durduğunu ve ortalığı bulandırdığını belirterek ''Sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı, en hesapçı işi yapıyorsun!'' dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:04
  1. Ahmet Edip Uğur
  2. istifa
  3. Ahmet Hakan
  4. Ahmet Hakan yazıları
  • ÜmitÜmit52 dk önce
    Ahmet hakan doğru söylemiş !
  • fatihfatih53 dk önce
    Dalaksız asker kaçağı onu en zayıf halka gibi gòrüp nasıl olsa aleyhte konuşacak beklentisiyle ikdidar aleyhine konuşması için tahrik ediyor sn.Edip Uğur başkanı.
  • abdoabdo1 sa önce
    ahmette resmen kışkırtıyor adamı fitneliyor hesapta.
  • HAYRİ DurakHAYRİ Durak1 sa önce
    Evet Edip Uğur çık tehdit edenleri,açıkla,korkma zaten sana en büyük kötülük yapılmış,istifa ettirilmissin,neden korku,o zaman yalan söylüyor.
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