Ahmet Hakan'dan Edip Uğur'a: Sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı...

İstifası istenen belediye başkanları arasında bulunan Balıkesir eski Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ağlayarak yaptığı istifa konuşmasında ailesinin ve kendisinin tehdit edildiği iddiasında bulunmuştu. Uğur, tehdit edildiğini söylemiş ancak kim veya kimler tarafından tehdit edildiğini belirtmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili ise ''Sayın Başkanın tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. O türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi'' demişti.

Bugünkü köşesinde bu konuya da değinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ''Ey Edip Uğur! Balıkesir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederken çıktın şöyle dedin ‘Aileme tehditlere varan baskılar oldu’ sonra sustun kaldın. Tık yok sende. Kardeşim konuşsana! Kim tehdit etti seni?'' diye sordu.

EN KORKAK EN ÇIKARCI EN HESAPÇI İŞİ YAPIYORSUN

Tehdit edildiğini iddia eden Edip Uğur’a tehditlere karşı ne yaptığını soran Hakan ''Polise mi gittin? Savcıya mı gittin?'' dedi.

Edip Uğur'u kastederek ''Gayet imalı, gayet soyut bir suçlamayla ortaya çıkıyorsun ama arkasını getirmiyorsun'' diyen Hakan, Edip Uğur'un yapacağı iki şeyin olduğunu belirterek şunları söyledi;

- BİR: Ya çıkar adam gibi açıklarsın seni tehdit edenleri.

- İKİ: Ya da susup oturursun.

Hakan, Edip Uğur’un ikisinin arasında durduğunu ve ortalığı bulandırdığını belirterek ''Sen en ürkek, en korkak, en çıkarcı, en hesapçı işi yapıyorsun!'' dedi.