Ahmet Hakan'dan canlı yayında efkar sigarası!

Sigara seni kesmez haci... bogaza dogru kosmaya basla soyle serin serinCevapla
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Siga ile suyun nerde oldugunu nasil bilmezsin ahmet hakan. Senin gorevinaydin dogan'a garsinculuk yapmak degilmiydi. Butun garson arkadadaslarini tenzih ederim ama bir garson olarak sigara ve suyun nerde oldugunu bilmek garson olarak senin asli gorevin ahmet hakan. Bak benden soylemesi isini iyi yap degilse sahibin aydin dogan seni kapinin onune koyar.Cevapla
Şu münafıkların sim siyah yüzünü görebilmek için mahşerin gelmesini özlüyorum....Cevapla