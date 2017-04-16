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Ahmet Hakan'dan canlı yayında efkar sigarası!

Ekranda referandum programını sunan Ahmet Hakan 'Evet' oylarının önde gittiğini görünce canlı yayında "sigaram nerede sigaram?" diye seslendi. Kameranın kendisini çekmediği anda yayına yansıyan konuşmalar böyle kaydedildi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 21:39
 
EtiketlerAhmet Hakanreferandumreferandum 2017Ahmet Hakan sigara
HABER YORUMLARI
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Yusuff

Sigara seni kesmez haci... bogaza dogru kosmaya basla soyle serin serin

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KOCA YUSUF

SİGARA KESMEZ BOMZAİ AL BENCE, ANCAK KURTARIR

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kaleli

fasa fiso dan ibaret şeyleri haber yapıyorsunuz.

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serhat

Allah şaşırtmasın kimseyi...

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osmanoğlu2023

verin mahrukayı içsin...:)

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İçi Kara

Dudakları siyah, ciğerleri kokuşmuş.! Sigara değil, esrar çek, yeridir..

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Amazon

Sigaran AD'nin cebinde

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hamido

Aydın doğan fazla para veriyor diye gitmişti. kendini para ile satmıştı çok iyi tanırız onu

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Can...

Bunlar besili kalemşörler birilerinin istediklerini yazmak için varlar kendi düşüncelerini satan adamlar ancak birilerinin arkasına saklanarak var olurlar...Yahu ne kadar zavallısınız siz...

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Osmanli torunu

Siga ile suyun nerde oldugunu nasil bilmezsin ahmet hakan. Senin gorevinaydin dogan'a garsinculuk yapmak degilmiydi. Butun garson arkadadaslarini tenzih ederim ama bir garson olarak sigara ve suyun nerde oldugunu bilmek garson olarak senin asli gorevin ahmet hakan. Bak benden soylemesi isini iyi yap degilse sahibin aydin dogan seni kapinin onune koyar.

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R Kas

Gâvurun ekmeğini yiyen, gâvurun kılıcını çalar.

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CildiR

AHMET BEY ACİ ACİYA SUDA GABİZLİGA İYİGELİRDİ KESKE BİRBARDAK SUİCEYDİN

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Yusuf

Ahmet nooldu laa ? Millet mührü evet e bastı , sen sigarayı nerene basacaaaan laaa ? Yanag oolum yanag. Babag saga ateşineg oynama dimedimi laaa .... :::::::)))))))Yozgatlı hemşerilerimi tenzih ederim , ama bu da bek mallaaaaag ..!!!!!!! ::::::))))))))

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Milli

Daha dur sen asagilik insan denen yaratik vatan h.ini sende savciya hesab vereceksin

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ÜMİT

Yayından sonra da kafayı çekersin eğer ayıksan :)

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Abdulcabbar

Şu münafıkların sim siyah yüzünü görebilmek için mahşerin gelmesini özlüyorum....

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Afiyet Olsun

İçsin, izmaritini de müsait bir yere koysun..

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