Ahmet Hakan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı hakkında 'istifa' iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifa ettiğini öne sürdü.

Ahmet Hakan, köşesinde "İşittiğime göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifa edenler kervanına katılanlar arasında yer alıyormuş... Hatta istifa etmiş bile..." dedi.