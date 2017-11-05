Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ahmet Hakan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı hakkında 'istifa' iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifa ettiğini iddia etti.

05 Kasım 2017 Pazar 09:47
Ahmet Hakan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı hakkında 'istifa' iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifa ettiğini öne sürdü.

Ahmet Hakan, köşesinde "İşittiğime göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de istifa edenler kervanına katılanlar arasında yer alıyormuş... Hatta istifa etmiş bile..." dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:47
  1. Ahmet Hakan
  2. Selim Temurci
  • Külli AdanalıKülli Adanalı1 sa önce
    ADANA için ne bekleniyor.Bütün yükü Reis'e bırakmanın vebali Ömer Çelik beye. Bir tane seçim alamamış İl Başkanıyla seçime mi gidilir?
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bu saldır coo yu adam sanarak bilgi sızdıran ak partili kim ise YAZIKLAR olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Ölen kaptanların cüzdanıyla sefer yapıldı'
  1. 'Ölen kaptanların cüzdanıyla sefer..
  2. Fenerbahçe’de Yılmaz Vural sesleri
  3. Tarihten gelen 'yerli' düşmanlığı
  4. Soylu'dan TÜSİAD'a sert tepki: Akıl..
  5. Ucuz ette sürpriz teklif: Bize verin 6..
  6. Mavi yumurtanın farkı nedir?
  7. Bugün ölümünün 11. yılı. Peki Ecevit..
  8. Kiracılara müjde, Çok ucuz konutlar..
  9. Bu yalana kanmayın
  10. Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi
  11. Ankara'da inşaatta göçük: 5 kişi yaralı
  12. Lise öğrencisi okulda alev alev yandı
  13. Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale..
  14. Islak mendil kullananlar dikkat! Bu..
  15. Tasmalı başbakanın gurur tablosu
  16. Türkiye, İsrail ve ABD'nin planını..
  17. FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
  18. Devrilen tonlarca yüklü tırın altında..
  19. Çakar'dan flaş çıkış: Fenerbahçe için...
  20. Halkalı'da korkutan yangın!
Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
Dev şirkete FETÖ'den el konuldu