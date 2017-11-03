Ahmet Hakan Coşkun şehit sayılarıyla alay etti

Dün Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada 9 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü.

Aydın Doğan himayesinde Hürriyet gazetesinde kalem oynatan ve şimdilerde Aydın Doğan tarafından verilen Kanal D'de haber sunma görevini sürdüren Ahmet Hakan Coşkun, kendisine ayrılan bugünkü köşesinde şehit sayıları üzerinden adeta dalga geçer gibi bir yazı yazdı.

''Şehit sayısı 1 ise ne işiten olur ne de bir ah'' diyen ve sonrasında ''Şehit sayısı 2, şehit sayısı 3, şehit sayısı 4, şehit sayısı 5, şehit sayısı 6, şehit sayısı 7, şehit sayısı 8'' diyerek devam eden Hakan, kendince şehit sayılarının farklılıklarına göre değişen tepkileri anlatmaya çalıştı. Ancak dalga geçer bir üslup kullanması duyarlı okurlardan büyük tepki çekti.

YERLİ OTOMOBİLİ DE ÇEKEMEDİ

Türkiye'nin yerli otomobil üretimi sürecinde dün önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda yerli otomobilin üretiminde yer alacak beş firmayı açıkladı.

Yazısının diğer bir bölümünde bu konuya da değinen Hakan ''Erdoğan’ın önemli özelliklerinden biri de ahaliye umut aşılaması ve rüya göndermesidir'' diyerek bu projenin gerçekleşmeyeceğini iddia etti.

''Yerli ve milli otomobil konusunda attığı adım da işte böyle bir adımdır'' diyen Hakan ''Umut aşılıyor, rüya gördürüyor, olmayacak olsa da söyle, hoşuma gidiyor diye bir şey vardır ya... İşte öyle bir şey!'' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

KENDİNCE DALGA GEÇTİ

''İlk yerli araba bu'' diyerek geçenlerde gazetede gördüğü ''Türkiye’nin ilk yerli uzaktan kumandalı oyuncak arabası'' haberini aktaran Hakan, ''Yeğenime aldım bundan.Yeğenim bütün çabasına rağmen kıramadı bunu. Yani Alman malı gibi sağlam. Ayrıca bayağı iyi kaçıyormuş'' diyerek kendl kapasitesi çerçevesinde dalga geçti.