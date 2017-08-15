Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu kurtarma derdine düştü... ' Ya Erdoğan ciddiyse!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Antalya'da partisinin İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, tutuklu milletvekiliBerberoğlu'nu kastederek, ' Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekili ile konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat' diye konuştu.



Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bugünkü köşesinde ' Eğer Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu korkutmaya çalışmıyorsa... Yani gerçekten de ciddiyse... Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tutuklama girişimi söz konusu olabilir' ifadelerini kullandı.



Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



BİR haftadır Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya yürütülüyor.

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Kampanyayı yürütenler, aşağı yukarı şunları söylüyor:

- Enis Berberoğlu'na MİT TIR'larıyla ilgili belgeleri veren Kemal Kılıçdaroğlu idi.

- Hüküm giyip hapse atılan Enis Berberoğlu, bunu açıklayacağını söylüyor.

- Enis Berberoğlu böyle bir şey yaparsa... Kılıçdaroğlu tutuklanır.

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Pek ciddiye almamıştım bu kampanyayı...

Ne de olsa kampanyayı yürütenler, aslı astarı pek çıkmayan bu türden kampanyalar yürütmekle meşhur tiplerdi.

*

Fakat o da ne!

Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemesin mi?

*

Eğer Erdoğan...

- Bir zemin yoklaması yapmaya çalışmıyorsa...

- CHP'nin kimyasını bozmaya çalışmıyorsa...

- Kılıçdaroğlu'nu korkutmaya çalışmıyorsa...

Yani gerçekten de ciddiyse...

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir tutuklama girişimi söz konusu olabilir.

*

Böyle bir şey neye yol açar?

Neye yol açmaz ki?

*

En basitinden...

- Huzursuzluğun daha da artmasına...

- Gerginliğin daha da tırmanmasına...

- Cepheleşmenin daha da keskinleşmesine...

- Demokrasinin daha da zedelenmesine...

Yol açar.

*

Hani eski bir reklam filminde “Aklından bile geçirme” diye bir slogan vardı ya...

Türkiye'yi, Türkiye'nin barışını, Türkiye'nin bütünlüğünü düşünen bütün aklıselim sahibi insanlara sesleniyorum:

Akıldan bile geçirilmesin! Aman ha aman!



CHP'NİN CEVABI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın kuvvetlendirdiği “Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanabilir” kampanyasına...

CHP'nin verdiği, verebildiği tek yanıt şu oldu:

“Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıksın. Televizyonda tartışsınlar.”

*

Bu mudur yani?

Bulabildikleri tek cevap bu mudur?

*

Silahını çeken kovboya, “Yiğitsen gel televizyonda tartışalım” diyen kovboyun fıkrası gibi bir şey bu!

(Beyaz Gazete)