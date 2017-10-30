Ahmet Edip Uğur'un istifa süreci böyle gelişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarının ardından Bursa Büyükşehir Bediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da istifasını açıkladı.

Kameraların önünde basın açıklaması yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa etti. Konuşmasında gözyaşlarına boğulan Uğur, AK Parti'den de ayrıldığını belirtti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİLDİ

Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, 4 Ekim'de sosyal medya hesabından "Balıkesir Belediye Başkanı" ifadesini silse de herhangi bir açıklama yapmamıştı.

"KAİNATI KONTROL ALTINDA TUTAN BİR İRADE-İ KÜLLİYE VAR"

19 Ekim'deki bir temel atma töreninde açıklama yapan Uğur, "Bir de irade-i külliye var, bütün kainatı kontrol altında tutan. En son irade-i külliye ne derse o olur. Bu işin içerisinde vefa da var veda da var. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Geçtiğimiz hafta Amatör Spor Haftası’yla ilgili katıldığı bir törende gazetecilerin "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, "Hayır" cevabını vermesi dikkat çekmişti.

"KARARIMI PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIM"

Son olarak 4 gün önce Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na katılmak üzere geldiği toplantı salonu girişinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Uğur, belediye başkanlığı görevinden istifasına ilişkin konuşmuştu. Uğur, "Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." demişti.

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR