Ahmet Edip Uğur'ın aldığı oy oranı

AK Parti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğur, 2014 Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi MHP'li adaya yüzde 7 oy fark atmıştı.

İşte 2014 Yerel Seçimleri'nda Balıkesir Bükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları:

1- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 39.8

2- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 31,6

3- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 25,3

4- SP - Saadet Partisi 1,1

5- HDP - Halkların Demokratik Partisi 0,8

6- BBP - Büyük Birlik Partisi 0,5