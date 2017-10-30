Ahmet Edip Uğur'ın aldığı oy oranı
2014 Yerel Seçimleri'nde yüzde 39.8 oy alan Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.30 Ekim 2017 Pazartesi 17:31
AK Parti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğur, 2014 Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi MHP'li adaya yüzde 7 oy fark atmıştı.
İşte 2014 Yerel Seçimleri'nda Balıkesir Bükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları:
1- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 39.8
2- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 31,6
3- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 25,3
4- SP - Saadet Partisi 1,1
5- HDP - Halkların Demokratik Partisi 0,8
6- BBP - Büyük Birlik Partisi 0,5