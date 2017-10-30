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Ahmet Edip Uğur'ın aldığı oy oranı

2014 Yerel Seçimleri'nde yüzde 39.8 oy alan Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:31
Ahmet Edip Uğur'ın aldığı oy oranı

AK Parti ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğur, 2014 Yerel Seçimleri'nde en yakın rakibi MHP'li adaya yüzde 7 oy fark atmıştı.

 

İşte 2014 Yerel Seçimleri'nda Balıkesir Bükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları:

1- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi  39.8

2- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi  31,6

3- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi  25,3

4- SP - Saadet Partisi  1,1

5- HDP - Halkların Demokratik Partisi 0,8

6- BBP - Büyük Birlik Partisi 0,5

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:31
  1. Ahmet Edip Uğur
  2. AK Parti
  • Muhammed arifMuhammed arif52 dk önce
    Ak parti' nin almis oldugu belediye baskanlarini istifa'ya davet etmesi cok dogru ve yerinde bir karar bence.o başkanlar oylarını daha fazla artırabilirlerdi. Herşey sadece hizmetle bitmez.halkin içine gireceksin ve halk seni iyi taniyacak.Ak partinin ,oralarda oylarinin dusuk olmasi baskanlardan kaynakli olduguna inanıyorum.

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