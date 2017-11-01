Ahmet Edip Uğur 'tehdit alıyorum' ifadesi hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Ahmet Edip Uğur, AK Parti'yle de yollarını ayırdığını duyurmuştu.

'TORUNLARIMLA İLGİLENECEĞİM'

İstifası sonrası ilk kez konuşan Uğur, Sözcü gazetesine konuştu. Söz konusu habere göre bundan sonrası için ne yapacağına yönelik "Benim işim gücüm var. Onlara bakacağım. 8 torunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Siyaset, şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz" diye konuştu.

'TEHDİTLER İÇİN AYRINTI VERMEK İSTEMİYORUM'

İstifa sürecinde 'ailesine varana kadar tehditler aldığını' dile getirerek ağır eleştirilerde bulunan Uğur, "O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.