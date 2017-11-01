Ahmet Edip Uğur 'tehdit alıyorum' ifadesi hakkında ilk kez konuştu
Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifasının ardından ilk kez konuştu.01 Kasım 2017 Çarşamba 14:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Ahmet Edip Uğur, AK Parti'yle de yollarını ayırdığını duyurmuştu.
'TORUNLARIMLA İLGİLENECEĞİM'
İstifası sonrası ilk kez konuşan Uğur, Sözcü gazetesine konuştu. Söz konusu habere göre bundan sonrası için ne yapacağına yönelik "Benim işim gücüm var. Onlara bakacağım. 8 torunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Siyaset, şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz" diye konuştu.
'TEHDİTLER İÇİN AYRINTI VERMEK İSTEMİYORUM'
İstifa sürecinde 'ailesine varana kadar tehditler aldığını' dile getirerek ağır eleştirilerde bulunan Uğur, "O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi. Ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bekir gökçe19 dk önce Seni tehdit edeni önce açık ak partiyi ve koca camiayı tohmet altında bırkma eğer boyle bir tehdit olmadığı halde sadece partiyi yıpratmak için soylediysen sen ozaman alçak mupterisin hadi tehdit edeni millete açıkla bekliyoruz neo başkanlık koltuğu çokmu rahattı karı gıbı ağlayarak kalktın koltuktan bir daha oyle koltuğu ruyanda gorursun krıpto hocandanmı oğrendin salya sumuk ağlamayı Nihat Çelik28 dk önce ...k.sen kimsin ak parti olmadı yiyorsa bağımsız olsa al boyunun ölçüsünü Meral de torun büyütecee di!42 dk önce Madem torun bskacaktın, belediye binasında ne işin vardı be adam! Ozkan45 dk önce Belli ki yine tehdit edilmis Yazik53 dk önce Ayip ayip utanma yok mu sirf kamu oyunda tehditle biraktim algisi yaratmak icin konusmus birde gitmis hemen sozcu gazetesine kosmuş hakkindaki kararin ne kadar isabetli oldugunu kendisi ispat etmis Serdar59 dk önce Savcılık harekete geçip bu soytarının yalanını ortaya çıkarmalı. Hocası gibi ağlıyor soytarı. hasan1 sa önce ne yapacak daha fazla tehdit alıp susacak.....peker i bu durumlarda kullanmak için palazlamadınız mı Serdar1 sa önce Namusu ve şerefi varsa gidip kim tehdit etmişse şikayette bulunsun. İnsanlara iftira atmayla karalamayla birşey elde edemeyeceğini anlasın. Seni o koltuğa oturtan aday gösteren reklamını yapan parti kuralına uymadığını an seni koltuktan kaldırıp başka yere oturtması hakkıdır.Tayyp bey yanlışı bu Adiye acıyarak savcılıkça alınmasını sağlayamadı. İnsanın bir tane kocası olur hem akparti de olup hemde fetöyle filört edeceksin. Git bağımsız adaylığını koy bakalım bu halk seni birşeyine sayıyormu. Yorum1 sa önce Hadi ordan.Makam ve koltuk sevdası insanlarıişte bu kadar değiştirir. Arif1 sa önce Tehdit al ama işlem yapma... İlginç yani...Yoksa feto mu istifa etme diye tehdit etti ve Reis olayı halletti...