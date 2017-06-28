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Ahmet Davutoğlu'nun acı günü

Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 84 yaşındaki kuzeni Mehmet Nurullahoğlu hayatını kaybetti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:28
Ahmet Davutoğlu'nun acı günü

Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu'nun Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Davutoğlu'nun kuzeni Mehmet Nurullahoğlu'nun cenazesi Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip Alibey Adası Kabristanı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AK Parti Balıkesir Teşkilat Başkanı Ahmet Akyıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, partililer ve aile yakınları katıldı.

Davutoğlu'nun yeğeni Mehmet Nurullahoğlu'nun bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İzmir'deki özel bir hastanede vefat ettiği öğrenildi

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:28
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