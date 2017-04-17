% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Ahmet Davutoğlu'ndan referandum açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyla medya hesabından referandum sonuçlarıyla ilgili mesaj yayımladı.

Ahmet Davutoğlu'ndan referandum açıklaması
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:26

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla referandum sonucunu kutladı. Davutoğlu referandum sonucunda "Evet" çıkmasını, "Milletimiz en doğru kararı vermiştir." diyerek kutladı. Referandum öncesinde hangi renkte oy kullanacağına dair net bir açıklama yapmayan Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

 
Etiketlerbaşbakan ahmet davutoğlureferandum
HABER YORUMLARI
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Ahmet

Yazıklar olsun sana ! Madem dogru karar idi, neden bir kez olsun o mübarek ağızından destek için bir tek kelam etmedin, olmadı bir tek tweet atmadın. Şimdi evet çıkınca maşallah bülbül kesldin. Bu saatten itibaren senin konuşma hakkın yok. Sende, gülde, arınçta halk için çöpe atıldınız... halk nezdinde sizi siz eden Reis idi. Amma da vefasız çıktınız ! Halk için zaten yok oldunuz, siyasetende Abdullatif şener gibi yok olmaya mahkumsunuz. Yarın hangi yüzle Reisle yüz yüze gelceksin, hiç mi utanmıycaksın, hiç mi vicdanın sızlamıycak, hiç mi yüzün kızarmıycak ? Senin yerinde olsam, bir an önce istifa ederdim. Bu zorlu süreçte dava arkadaşlarına destek olmayıp sırtından hançerleyip adam olamadın, bari adam gibi istifade et ve yok ol ! Saadete mi gidersin, mhp'ye mi geçersin, yeni bi parti mi kurarsın, ne yapasan yap, cehennemin dibine kadar yolun açık olsun !

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Abdulhafis

Tabi EVET çıktı ya "Millet doğru kararı vermiştir" değil mi? Seçikden önce ağzınızdan bir kez bile EVET çıkmadı. Sizi gidi konjöktür elemanları sizi. Senve Gül tıpkı Arınç gibi yazdık bir kenara.

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Erhan

Yav he. He

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Arif

Milletin dogru karar verdiği aşikar,ama sen kelam olarak EVET diyemedin,köşe bucak kaçtın, gül gibi.

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ağey

Yavv kardeşim bırakın bu tip gereksiz adamların haberini yapmayı referandumdan önce tık dememiş bu hayinler neyin açıklaması dalgamı geciyor lan bunlar bizle

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cemaleddin

Keske senin de bir katkin olsaydi, Hüsnü Bozkurt hemsehrin kadar olamadin, Adam esti,tüttü ve en az vet icin katki sagladi. Ayip oldungunu insallah anlamissindir.

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selçuk

sen de çok çalıştın hani !

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er

Keşke Meydanlarda olsaydınız?

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ayıp

Ayıbettin abiii

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HACI

Hep bi kenarda durup böyle demeçler vermek bana inandırıcı gelmiyor hoca.Millet kararını verdide vefasızlar başka saftaydı.Yakışmadı ama millet not etti.

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Gayserili

Seninde siyasi hayatin bitti hoca

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arif

hayret, davutoğlunun ağzından ilk defa evet çıktı yani referandumdan sonra!!

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hamido

Samimi gelmedi . N.hocanın et ve kedi hikayesi ni hatırlatıyor

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Ahmet Taner

Laf ola beri gele derler, millet yanlış yaptımı diyecekti, Gül gibi "Hayır" oyu verilmeliydi diyebilir mi?

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