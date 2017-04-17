Ahmet Davutoğlu'ndan referandum açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla referandum sonucunu kutladı. Davutoğlu referandum sonucunda "Evet" çıkmasını, "Milletimiz en doğru kararı vermiştir." diyerek kutladı. Referandum öncesinde hangi renkte oy kullanacağına dair net bir açıklama yapmayan Davutoğlu'nun mesajı şöyle:
Yazıklar olsun sana ! Madem dogru karar idi, neden bir kez olsun o mübarek ağızından destek için bir tek kelam etmedin, olmadı bir tek tweet atmadın. Şimdi evet çıkınca maşallah bülbül kesldin. Bu saatten itibaren senin konuşma hakkın yok. Sende, gülde, arınçta halk için çöpe atıldınız... halk nezdinde sizi siz eden Reis idi. Amma da vefasız çıktınız ! Halk için zaten yok oldunuz, siyasetende Abdullatif şener gibi yok olmaya mahkumsunuz. Yarın hangi yüzle Reisle yüz yüze gelceksin, hiç mi utanmıycaksın, hiç mi vicdanın sızlamıycak, hiç mi yüzün kızarmıycak ? Senin yerinde olsam, bir an önce istifa ederdim. Bu zorlu süreçte dava arkadaşlarına destek olmayıp sırtından hançerleyip adam olamadın, bari adam gibi istifade et ve yok ol ! Saadete mi gidersin, mhp'ye mi geçersin, yeni bi parti mi kurarsın, ne yapasan yap, cehennemin dibine kadar yolun açık olsun !Cevapla