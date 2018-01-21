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Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması

Eski başbakan AK Parti'li Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabı üzerinden PKK işgali altında adeta terör üssü haline gelen Afrin'in temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı hakkında yorum yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:59
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması

Eski başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabı üzerinden Afrin operasyonu ile ilgili yorumunu paylaştı. 

Sınırda terör koridoru oluşturulmaya çalışdıldığına vurgu yapan Davutoğlu, bunu önlemenin meşru hakkımız olduğunu söyledi. 

Mesajını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na dua ederek bitiren Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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