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Ahmet Davutoğlu'ndan bütün partilere çağrı

Samsun'da konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım" çağrısında bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:55
Ahmet Davutoğlu'ndan bütün partilere çağrı

Gittiği Samsun’da konuşan esski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım. O da Türkiye'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır." dedi.

AA'nın aktardığına göre Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın haklılığının tartışılamayacağına işaret eden Davutoğlu, Türkiye için son 35-40 yıldır büyük tehlike teşkil eden PKK ve onun uzantısı YPG unsurlarının oluşturduğu riskin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

DEAŞ, PKK ya da YPG gibi yapılarda olduğu gibi tehdit oluşturacak şekilde sınır bölgesine yerleşmeye kalkarlarsa TSK'nin gerekli tedbirleri alacağına dikkati çeken Davutoğlu, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin birleşmesi gerektiğini aktardı.

Davutoğlu, "Allah Mehmetçiklerimize, silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eylesin. İç tartışmalar ile Türkiye'nin güvenlik gerekleri arasında ayrım yapmak zorundayız. Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım. O da Türkiye'nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:55
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Samsun
  4. Zeytin Dalı harekatı

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  • MuratMurat1 sa önce
    Bu adam tam bir .... turkiyenin sinir guvenlegini senin politikan alt ust etti zaten
  • ADNANALTIPARMAKADNANALTIPARMAK1 sa önce
    AVIZEYIKIRDIMDAGITTIN GITTIN .HANI2016DATURKLERVIZESIZDIDECEKTIAVRUPAYA .KUSURABAKMA SOZUNEGUVENILIRDEGILSIN
  • hakıhakı1 sa önce
    butunluk kelımesı zorlamabenı katıen katmayınkarsı safa gecerıl eyvelah nedenmı somurdunuz yılarca kıra faturaya ezdınız hayatım bıtmış neyın ulkesı neyın savası ahmaglar medyanızla kendınızı kandırın benım gıbı bınler mılyonlar var
  • hakhak1 sa önce
    ortadoğuyu kan gölüne çevirip ülkeyi bu hale getiren deha stratejik derinlik ( çukur ) uzmanı ne diyorsa tersini yapmak gerek . suriyenin libyanın mısırın bu hale gelmesinde bu dehanın büyük katkıları var. tekbir öngörüsü doğru çıkmayan deha:)))))))))
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