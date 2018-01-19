Ahmet Davutoğlu sessizliğini bozdu… Çok sert konuştu! ‘Bu bir trajedidir…’

Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihin en önemli testlerinden birinden geçtiğini belirten Ahmet Davutoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’de benimsediği tutum Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kırılgan hale getirmektedir. İlk günden beri El-Kaide’den DEAŞ’a kadar tüm terör örgütleri ile mücadelede üstüne düşeni yapan Türkiye’nin terör örgütü PKK/PYD’ye karşı iş birliği beklentisinin ABD tarafından kayıtsızlıkla karşılanması kabul edilemez" dedi.

ABD, GERİ DÖNÜLMEZ YARALAR AÇTI

Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

ABD'nin sürdürülebilir ve meşru bir Suriye politikası ortaya koymaktan ziyade, Suriye'nin bir kısmıyla sınırlı ve Suriye'yi PYD/YPG/PKK penceresinden görmeye matuf politikası ABD gibi bir süper güç için bir trajedidir.

DEAŞ, Suriye sınırları içerisinde Türkiye’nin de üyesi olduğu uluslararası koalisyonun çabası ile büyük oranda temizlenmiştir. ABD’nin DEAŞ’la mücadele kılıfıyla terör örgütü YPG/PYD ile sürdürdüğü ilkesiz işbirliğinin savunulacak bir gerekçesi bile kalmamıştır. Bundan sonra tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirmek elzemdir. ABD küçük hesaplarla bir terör örgütünün yanında saf tutarak sadece bugüne kadar savunduğunu iddia ettiği demokratik ilkelerde değil, uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkilerinde de geri dönülmez yaralar açmaktadır.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye’nin Suriye politikası; insanlığa karşı suçlara ve teröre bulaşmamış kesimlerden oluşan, halkıyla barışık yeni bir yönetim ekseninde Suriye’nin toprak bütünlüğü, bölgenin ayrımsız tüm terör örgütlerinden temizlenmesi ve başta sınır güvenliğinin sağlanması olmak üzere Türkiye’nin çıkarlarının korunması ilkelerine dayanmaktadır. Nitekim gerek sınır güvenliğinin sağlanması gerekse tüm terör örgütleri ile mücadele çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerekli operasyonları başarı ile gerçekleştirmiştir.

ABD’den hemen her gün yapılan çelişkili açıklamalar YPG ile geliştirilen işbirliğinin savunulamaz olduğunun ispatıdır.

Suriye’de, Afrin ve Menbiç bölgeleri başta olmak üzere, iyi terörist-kötü terörist ayrımı yapmadan bütün terör örgütlerinin doğrudan ve dolaylı tehditlerine karşı Türkiye’nin kendisini ve sınırlarını koruması meşru hakkıdır.