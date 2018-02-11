Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye’yi parçalama planı ile Türkiye'nin Ortadoğu’yla bütünleşme politikalarına bir set olmayı amaçlandığını söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 12:43
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bugün Suriye'de yaşanan olaylar, Suriye'yi parçalamak, bölmek, diğer taraftan da Türkiye'nin Ortadoğu ile bütünleşme politikalarına bir set olmaktır." dedi.

Davutoğlu, Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince (DOSTDER) Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Beş Şehir'in peşinde yazarlık okulu" projesinin açılış toplantısına katıldı.

Türkiye'nin hiçbir zaman Suriye'deki Kürtlerle meselesi olmadığını vurgulayan Davutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın da Kürtlere karşı yapılmadığına işaret etti.

Suriye'deki Kürt aşiretlerin 100 yıl önce Yemen'e giden Osmanlı askerlerinin de içinde bulunduğu aşiretler olduğunu aktaran Davutoğlu, "Bugün Suriye'de yaşanan olaylar, Suriye'yi parçalamak, bölmek, diğer taraftan da Türkiye'nin Ortadoğu ile bütünleşme politikalarına bir set olmaktır. Oradaki aşiretler bizim kardeşlerimizdir ama orada YPG terör örgütünü barındırarak, onları örgütleyerek bir hançer gibi Türkiye ve Suriye halkının arasına sokmak isteyenlerin ajandası, gündemi bellidir. Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'nin kolunu kanadını kırmaktır." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Suriye halkına kucak açmakla Türkiye'nin büyük bir destan yazdığına dikkati çekerek, "Emin olun, bin yıl geçse de Türkiye'nin Suriyeli mültecilere gösterdiği ilgi unutulmayacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 12:43
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Suriye
  3. Ortadoğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Kalın ve McMaster arasında kritik görüşme
    1. İbrahim Kalın ve McMaster arasında..
    2. TSK'dan son dakika açıklaması!
    3. HDP'den 'ihanet' mesajı!
    4. 100 bin baş sığır ithal edilecek! O..
    5. 300 koyun+maaş projesi hakkında flaş..
    6. Bu lisede okuyan öğrenciler 1400 TL..
    7. Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!
    8. Bahçeli: Hz. Musa'ya karşı Firavun'un..
    9. Fikret Orman canlı yayında açıkladı!..
    10. Bu lisede okuyan öğrenciler bakın..
    11. Genç yıldız Galatasaray'a sezon sonu..
    12. ABD'nin küstah isteğine karşı tokat..
    13. HDP'nin kongresi için askerler nöbet..
    14. Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    15. Koaceli'de saatte 72 araç üretildiği..
    16. En uygun ücretli SUV'u Duster!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı..
    18. '28 Şubat dönemi mahkumları yeniden..
    19. İngiltere'den PKK itirafı
    20. Everton taraftarlarından Cenk Tosun..
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok