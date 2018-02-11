Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bugün Suriye'de yaşanan olaylar, Suriye'yi parçalamak, bölmek, diğer taraftan da Türkiye'nin Ortadoğu ile bütünleşme politikalarına bir set olmaktır." dedi.

Davutoğlu, Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince (DOSTDER) Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Beş Şehir'in peşinde yazarlık okulu" projesinin açılış toplantısına katıldı.

Türkiye'nin hiçbir zaman Suriye'deki Kürtlerle meselesi olmadığını vurgulayan Davutoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın da Kürtlere karşı yapılmadığına işaret etti.

Suriye'deki Kürt aşiretlerin 100 yıl önce Yemen'e giden Osmanlı askerlerinin de içinde bulunduğu aşiretler olduğunu aktaran Davutoğlu, "Bugün Suriye'de yaşanan olaylar, Suriye'yi parçalamak, bölmek, diğer taraftan da Türkiye'nin Ortadoğu ile bütünleşme politikalarına bir set olmaktır. Oradaki aşiretler bizim kardeşlerimizdir ama orada YPG terör örgütünü barındırarak, onları örgütleyerek bir hançer gibi Türkiye ve Suriye halkının arasına sokmak isteyenlerin ajandası, gündemi bellidir. Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'nin kolunu kanadını kırmaktır." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Suriye halkına kucak açmakla Türkiye'nin büyük bir destan yazdığına dikkati çekerek, "Emin olun, bin yıl geçse de Türkiye'nin Suriyeli mültecilere gösterdiği ilgi unutulmayacak." diye konuştu.