Ahmet Davutoğlu cenaze törenine katıldı
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu’nun vefat eden dayısı Hüseyin Kundak’ın Afyonkarahisar’daki cenaze törenine katıldı.03 Şubat 2018 Cumartesi 14:59
İstanbul’da 86 yaşında vefat eden Kundak için İmaret Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kundak’ın tabutuna omuz veren Davutoğlu, ailesine baş sağlığı diledi. Kundak'ın cenazesi, Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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