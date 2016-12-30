Ahmet Çalık için olay tweet

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'la anlaştığı belirtilen Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Evren Turhan, 22 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedeline sosyal medya hesabından çarpıcı sözlerle tepki gösterdi.
Turhan yaptığı açıklamada, "Sağlam kazık, 1 milyon Euro'dan beş kuruş fazlası etmez. Başka oyuncu mu yok?" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'la anlaştığı belirtilen Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Evren Turhan, 22 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedeline sosyal medya hesabından çarpıcı sözlerle tepki gösterdi.