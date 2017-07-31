Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Yapma hocam

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i uyardı.

İşte Çakar'ın Şenol Güneş'in milli takımın başına getirileceği yönündeki iddialara verdiği tepkiler;

"Şenol Güneş adamsa, ki bence adamın kralıdır, Türkiye'nin en onurlu kulübü Beşiktaş'ı satıp milli takıma gitmez. Beşiktaş'a operasyon yapılıyor. Sakın bu işe alet olma Şenol Güneş, sana yakışan efendi gibi davranmaktır. İki takım aynı anda olmaz. Bak Şenol hoca aynısını Terim de yaptı hem o hem de Galatasaray hüsrana uğradı. O zaman da Terim i ağır eleştirmiştim ve mahkemelik olmuştuk. Yapma. Bak Şenol hoca Terim'in zamanında yaptığı hatayı yaparsan senle büyük problem yaşarız peşinen söyleyeyim. Beşiktaş'ı satamazsın."

Kaynak: Yeni Şafak