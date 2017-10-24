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Ahmet Çakar'dan'o.... çocuğu' açıklaması

FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın yıldızlarından Caner Erkin'in Başakşehir maçındaki tavırlarını ağır şekilde eleştirdi.

24 Ekim 2017 Salı 13:10
Ahmet Çakar'dan'o.... çocuğu' açıklaması

Vodafone Park'ta 1-1 sona eren Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası kişisel twitter hesabındanCaner Erkin'i hedef alan Ahmet Çakar, milli futbolcunun tavırlarını eleştirdi.

Caner Erkin'in maç esnasında hakem Mete Kalkavan'a 'O... çocuğu' diye bağırdığını iddia eden Çakar, "Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız caner erkin in hakeme “ O..... çocuğu” demesi utanç vericidir.Bu rezillik yaşanmamalıydı" şeklinde tweet attı.

Çakar'ın bu paylaşımı sert tepkiler gördüğü gibi, destek verenler de oldu. Tweet kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 13:10
  1. Ahmet Çakar
  2. Caner Erkin
  3. Beşiktaş - Başakşehir maçı
  • ömer fincanömer fincan16 sa önce
    ahmet bey küfredene değil küfrettirene niye bakmıyorsunuz,herkes ev sahibine kızıyor,hırsızın hiçmi suçu yok derlerse ne cevap vereceksiniz
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