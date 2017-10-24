Ahmet Çakar'dan'o.... çocuğu' açıklaması

Vodafone Park'ta 1-1 sona eren Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası kişisel twitter hesabındanCaner Erkin'i hedef alan Ahmet Çakar, milli futbolcunun tavırlarını eleştirdi.

Caner Erkin'in maç esnasında hakem Mete Kalkavan'a 'O... çocuğu' diye bağırdığını iddia eden Çakar, "Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız caner erkin in hakeme “ O..... çocuğu” demesi utanç vericidir.Bu rezillik yaşanmamalıydı" şeklinde tweet attı.

Çakar'ın bu paylaşımı sert tepkiler gördüğü gibi, destek verenler de oldu. Tweet kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.