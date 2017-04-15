Ahmet Çakar'dan derbi yorumu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini BİP uygulamasına Ahmet Çakar "Fenerbahçe daha kuvvetli ama ev sahibi avantajı Galatasaray'da" dedi.

23 Nisan'da oynanacak deribinin her iki takım için de çok önemi olduğunu belirten Çakar; "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenemezse kesinlikle 3'üncü olamaz. Ama maçı Galatasaray kazanırsa da 3'üncülüğü garantiler. Artı Tudor zevahiri kurtarır, Başkan Özbek de biraz nefes alır. Galatasaray camiası baya mutlu olur. Fenerbahçe yenilirse ne olur; büyük kaos devam eder fakat şu andaki kuvvet dengelerine baktığım vakit Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha iyi gözüküyor. Ama ev sahibi avantajı Galatasaray'da olacak" şeklinde konuştu.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN HIRS DOLU BİR MAÇ OLUR"

Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının her zaman stres dolu ve zor maçlar olduğunu da belirten Çakar, akıllı telefonlardaki bip uygulaması içinde yer alan "10 Numara Muhabbet" kanalındaki konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Galatasaray-Fenerbahçe maçları şartları ne olursa olsun, puan tablosu nasıl olursa olsun maçlar inanılmaz gergin, hırs dolu, motivasyonu korkunç dereceli yüksek karşılaşmalar olur. 80 yaşındaki eski futbolcuları toplasan , Galatasaray'da , Fenerbahçe'de oynamış adamları toplasan, halı sahada maç yaptırsan yine gergin geçer. "

"İKİ TAKIMIN RENKLERİNDEN DOLAYI O İNANILMAZ GİZLİ REZERV ENERJİ AÇIĞA ÇIKAR"

"Renklerinden dolayı o inanılmaz gizli rezerv enerji açığa çıkar. O yüzden takımlardaki huzursuzluk ne olursa olsun bence bu maç hırs dolu olacak. Catır, çutur bir maç bekliyorum. Galatasaray günü kurtarma peşinde olacak, prestiji kurtaralım diye düşenecek. Fenerbahçe ise "Bizim ölümüz bile sizi yener" demek için hem de 3.'üncülük için oynayacak. Yani kim kazanırsa rahatlar, kaybedende ise kaos artar.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu seçim arası 2 takıma da yaradı: Birlikte çalışmak ve derbiye hazır olmak için ilaç gibi oldu. Milli maç arası değil referandum arası, milli maç oynamadılar, 2 gün izin yapsalar toplamda 10 gün birlikte çalışacaksın, yorgunluk da olmayacak".