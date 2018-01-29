Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a ağır sözler!

Bu Aykut Kocaman denen sözde antrenör, sözde teknik direktör futbol sekreteri, sahada İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya koyuyor, kulübede ise Valbuena ve Soldado var.

Sen hoca falan değilsin, Fenerbahçe düşmanısın ve IQ seviyen de çok düşük. Sen kıskançsın, sen çekemiyorsun, sen nasıl Valbuena'yı bu şekilde eleştirirsin.

Alex efsanesini söndüren sensin, Valbuena'yı çekemeyen sensin,sen Fenerbahçe'ye layık değilsin.

Aykut Kocaman'ı Milli Takım hocası yapın, Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı falan çağırmaz. Bu isimleri çağırmama sebebi futbolla ilgili olmaz çocuklukta yaşadığı bir takım rahatsızlıklar kompleksler nedeniyle yıldız oyuncuları oynatmıyor.