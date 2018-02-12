Ahmet Çakar çılgına döndü! 'TFF, yan hakeme küfür eden Volkan Demirel'e ne ceza verecek?'
Spor yorumcusu Ahmet Çakar Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde de bulundu.12 Şubat 2018 Pazartesi 12:50
üper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçında kaleci Volkan Demirel'in yardım hakeme yönelik sözleri kameralara takıldı.
Sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel'in ifadeler kullandığı iddia edilirken, kameralara takılan bu görüntü bir anda en çok konuşulan konulardan oldu.
ÇAKAR: "CANER'E CEZA VEREN TFF, VOLKAN'A..."
Karşılaşmanın sonunda Volkan Demirel'in tepkisiyle ilgili olarak eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir açıklama geldi.
Ahmet Çakar, "TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime ağır ifadeler kullanan Volkan Demirel'e ne ceza verecek?" şeklinde açıklama yaptı.
.
YORUM YAZ