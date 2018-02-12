Ahmet Çakar çılgına döndü! 'TFF, yan hakeme küfür eden Volkan Demirel'e ne ceza verecek?'

üper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçında kaleci Volkan Demirel'in yardım hakeme yönelik sözleri kameralara takıldı.

Sarı-lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel'in ifadeler kullandığı iddia edilirken, kameralara takılan bu görüntü bir anda en çok konuşulan konulardan oldu.

ÇAKAR: "CANER'E CEZA VEREN TFF, VOLKAN'A..."

Karşılaşmanın sonunda Volkan Demirel'in tepkisiyle ilgili olarak eski hakem Ahmet Çakar'dan da flaş bir açıklama geldi.

Ahmet Çakar, "TFF'yi ve kurullarını göreve davet ediyorum; Caner'e küfüründen dolayı ceza veren TFF, bu gece benim yan hakemime ağır ifadeler kullanan Volkan Demirel'e ne ceza verecek?" şeklinde açıklama yaptı.

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