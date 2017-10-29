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Ahmet Amca’yı rahmetle andık

Gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a yürüyüşünün 20. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor.

29 Ekim 2017 Pazar 08:55
Ahmet Amca’yı rahmetle andık

HABER MERKEZİGazetemizin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a yürüyüşünün 20. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Yaşayışıyla ve duruşuyla her zaman doğrunun yanında olmaya büyük özen gösteren Ahmet Karahasanoğlu, 29 Ekim 1997 yılında Hakk’a yürümüştü. Merhum Karahasanoğlu için Akit Medya Grubu’nun Halkalı’daki Merkez binasının mescidinde Kuran-ı Kerim okunup, hatim duası edildi.  Duaya, medya grubumuzun yöneticilerinin yanı sıra birim müdürleri ve çalışanları katıldı.

İŞİNİZLE BİRLİKTE PİŞİN

Akit gazetesinin kurucusu Ahmet Amca, çalışanlarla sık sık sohbet eder, onlara yaptıkları işi, yazdıkları yazı ve çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını söyler, çalışanlara “işinizle birlikte pişin” tavsiyesinde bulunurdu. Ahmet Karahasanoğlu, vefatının 20. yılında Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkez binasının mescidinde ikindi namazına müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa grubumuz İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu, Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda çalışan katıldı. Nusret Reşber Hoca programda, indirilen hatimin duasını yaptı. Vefatının 20. Yıl dönümünde Ahmet Karahasanoğlu’nu bir kez daha özlem ve dualarla anıyoruz.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 08:55
  1. Mustafa Karahasanoğlu
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Nuri Karahasanoğlu
  4. Ahmet Karahasanoğlu
  • Engin Kaya gebzeEngin Kaya gebze2 sa önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • KocasolakKocasolak3 sa önce
    Allah gani gani rahmet eylesin, evlad ve torunlarına yerini doldurmayı nasibetsin.
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