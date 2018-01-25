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Ahmedinejad'dan yeni hamle

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın çevresindeki yedi etkin isim, ülke yönetiminden halkın da katılacağı bir protesto gösterisi için resmi izin talebinde bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 01:51
Ahmedinejad'dan yeni hamle

Ahmedinejad, bazı çevrelerce geçen ay başlayan ve bir haftadan fazla süren protesto gösterilerinin başlamasından sorumlu tutulmuştu.

Çoğunluğu, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde kabinesinde yer alan grup, İçişleri Bakanlığı'na gönderdikleri mektupta, "ülkedeki mevcut koşulları ve kötü ekonomik şartlarını" protesto etmek için halkın da katılacağı bir toplanma izni isteğinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'na gönderilen dilekçede, 29 Aralık'ta başlayan ve bazı şehirlerde yönetime karşı gösterilere dönüşen olaylara değinilerek, halkın gösteriler sırasında dile getirdiği isteklerinin yetkililer tarafından olumlu karşılanmadığı öne sürüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI, AHMEDİNEJAD'I SUÇLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin devam ettiği 3 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, ülkedeki protesto gösterilerinin başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürerek, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçlamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 01:51
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