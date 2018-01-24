Ahmedinejad'dan sürpriz hamle!

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen 7 siyasetçi, ülkedeki bazı uygulamalar ve ekonomik sorunları protesto etmek için İran makamlarından gösteri izni talep etti.

Ahmedinejad'ın medya sorumlusu Ali Ekber Cevanfikr, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'ye hitaben yazdığı mesajında, "Son aylarda çeşitli bölgelerde halk, bazı siyasi uygulamalar, kötü ekonomik şartlar ve bazı kurumların yönetilme tarzına itiraz ederek gösteriler düzenlemiştir. İlgili makamlar ve emniyet güçleri süreci iyi yönetememiş, göstericilere gerektiği gibi davranmamışlardır." ifadelerini kullandı.

Cevanfikr, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anayasanın 8 ve 27'nci maddelerine uygun olarak, halkın bazı siyasi uygulamalar ve kötü ekonomik gidişata itiraz ve görüşlerini kanunlara saygılı ve barışçıl yollarla sergilemeleri için davette bulunuyoruz."

Gösteri talebi yazısında, Cevanfikr'in yanı sıra 2009 yılında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılığını yapan İsfendiyar Rahim Meşayi, Seyid Hasan Musevi, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Abdurrıza Şeyhulislami, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Hamid Bekayi, gazeteci Ali Zebihi ve eski milletvekili Murtaza Temeddün'ün isimlerine yer verildi.

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı. Aralarında devrim muhafızları komutanlarının da bulunduğu bazı İran makamları olaylardan Ahmedinejad'ı sorumlu tutmuşlardı.