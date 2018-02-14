Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ahmedinejad, Hamaney'e sert çıktı: İnsanları umarsızca...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, cezaevlerindeki şüpheli ölümlerle ilgili ülkenin lideri Hamaney'in tutumunu eleştirdi. Ahmedinejad, "Yoksulluğu nedeniyle ailesinden utanan bir adam sesini yükseltince tutuklanıp hapse atılıyor. İnsanları umarsızca tutukluyorlar, daha sonra cenazesini ailesine teslim ediyorlar. Sonra da 'uyuşturucu bağımlısıydı intihar etti' diyorlar." ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:10
Ahmedinejad, Hamaney'e sert çıktı: İnsanları umarsızca...

Eski cumhurbaşkanına yakınlığıyla bilinen "Devlet-i Bahar" isimli internet sitesinin yayınladığı habere göre Ahmedinejad, görev yaptığı süre boyunca yardımcılığını yapan ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Hamid Bakayi'nin temyiz mahkemesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde yaşanan ölümleri eleştiren Ahmedinejad, şunları söyledi:

"Yoksulluğu nedeniyle ailesinden utanan bir adam sesini yükseltince tutuklanıp hapse atılıyor. İnsanları umarsızca tutukluyorlar, daha sonra cenazesini ailesine teslim ediyorlar. Sonra da 'uyuşturucu bağımlısıydı intihar etti' diyorlar."

İnsanların bu durumdan şikâyetçi olduğunu, ancak başvurabilecekleri bir merci olmadığını öne süren Ahmedinejad, "Rehber (İran lideri Ali Hamaney) dahi yargının işleyişi ve diğer kurumların tutumundan sorumlu olmadığını söylüyor. Devlet ve hükümet tarafından ezilen biri ne yapmalıdır? Dünyanın neresinde zulüm payidar oldu ki burada olsun?" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen ay "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İran asıllı Kanada vatandaşı akademisyen Kavus Seyyid İmami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde intihar ettiği duyurulmuştu.

Ülkedeki bazı kesimler tarafından "şüpheli" görülen olayın duyulmasının ardından son yıllarda İran'daki hapishanelerde meydana gelen ölümler ülke medyasının gündemine oturmuştu.

Öte yandan Ahmedinajed'ın cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Hamid Bakayi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 63 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...
    1. AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal..
    2. Yağlı tohum paralarını Bank Asya’ya..
    3. Siirt'te öldürülen terörist bakın kim..
    4. Hitler'in gizli silahı o ilde ele..
    5. Ahmedinejad, Hamaney'e sert çıktı:..
    6. Ümraniye'de o mahallelere 2b müjdesi!
    7. Destici'den İlker Başbuğ'a zor soru:..
    8. Başakşehir resmen duyurdu! Yıldız..
    9. Dünyanın en gizemli maddesi Türkiye'de..
    10. Mehmet Özdilek'ten flaş açıklamalar!..
    11. Tillerson'dan ziyaret öncesi kritik..
    12. 'Buyrun efendim' demediği için müşteri..
    13. Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    14. Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu'..
    15. Hızını alamadı! CHP'li Bozkurt'tan..
    16. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    17. Hasan Şaş'tan flaş Beşiktaş açıklaması!
    18. Çavuşoğlu: 5 milyar dolar kredi..
    19. Bakan Yılmaz açıkladı: Bu yıl..
    20. Burseya Dağı temizleniyor!
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur