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Ahmed Rahimi'ye ömür boyu hapis

2016 yılında New York'un Chelsea semtinde düzenlenen bombalı saldırının faili olan Afgan asıllı ABD vatandaşı müebbet hapse mahkum edildi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:31
Ahmed Rahimi'ye ömür boyu hapis

New York'un Chelsea semtinde düdüklü tencere ile kurduğu bomba düzeneğiyle gerçekleştirdiği saldırıda 30 kişinin yaralanmasına neden olan Afgan asıllı ABD vatandaşı Ahmed Rahimi'nin yargılanması tamamlandı. Rahimi, terör suçundan çıktığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

​Manhattan'da bir çöp konteyneri yakınında gerçekleşen patlama sonucu 30 kişi yaralanmış, olayda ikinci bir düdüklü tencere benzeri düzenek daha bulunmuş ve güvenli bir şekilde imha edilmişti. New Jersey eyaletinde de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesi çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, saldırıda yaralanan olmamıştı.

​Ahmed Han Rahimi, 19 Eylül 2016 tarihinde New Jersey eyaletinin Linden kentinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yaralı ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:31
  1. New Jersey eyaleti
  2. New York
  3. Ahmed Rahimi
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  5. nato

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