Ahmed Rahimi'ye ömür boyu hapis

New York'un Chelsea semtinde düdüklü tencere ile kurduğu bomba düzeneğiyle gerçekleştirdiği saldırıda 30 kişinin yaralanmasına neden olan Afgan asıllı ABD vatandaşı Ahmed Rahimi'nin yargılanması tamamlandı. Rahimi, terör suçundan çıktığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

​Manhattan'da bir çöp konteyneri yakınında gerçekleşen patlama sonucu 30 kişi yaralanmış, olayda ikinci bir düdüklü tencere benzeri düzenek daha bulunmuş ve güvenli bir şekilde imha edilmişti. New Jersey eyaletinde de yardım amaçlı düzenlenecek koşu öncesi çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, saldırıda yaralanan olmamıştı.

​Ahmed Han Rahimi, 19 Eylül 2016 tarihinde New Jersey eyaletinin Linden kentinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yaralı ele geçirilmişti.