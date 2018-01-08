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Ahmak borazanın fiyasko Kudüs resitali!

Fikir-siyaset-kültür-toplum-edebiyat ve sanat alanında çalışmalarla yayın hayatını sürdüren Aylık dergisi 14. yılına girdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:26
Ahmak borazanın fiyasko Kudüs resitali!

Fikir-siyaset-kültür-toplum-edebiyat ve sanat alanında çalışmalarla yayın hayatını sürdüren Aylık dergisi 14. yılına girerken 2018 yılına gündemi sarsacak başlıklarla geliyor.

Aylık, 2018’in ilk sayısında ABD başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in “başkent”i olarak kabul ettiğini simgeleyen imzasıyla birlikte dünya çapında tepki uyandıran gelişmeyi kapaktan veriyor.

Mevlüt Koç imzalı kapak yazısı “Sadece olayları görüyor, kuralları ise hiç görmüyoruz başlığını taşıyor. Muhammed Yılmaz’ın “Modernizmin İlerleme Anlayışı”, Hanife Kındır’ın “Batı’da Tahsil Mevzuu”, Şule Parmak’ın “Konuşma Dili mi Anlayış Dili mi?”, Arif Erdem Aktaş’ın “İbn-i Batuta” biyografisi, Zeynel Abidin Danalıoğlu’nun “Boşluk” adlı hikayesi, Zeynep Nurseli Güleç’in “İslâm’da şehir”, Ercan Çifci’nin “Edebiyatta Batılılaşma” eleştirilerinin yer aldığı bu sayıda “yorgun toplum bunalımı”na dikkat çeken bir röportaj var. Felsefe ve Kültürel Bilimler alanında konuşan Güney Koreli uzman “Byung-Chul Han, “Acı Gerçekler” başlığı altında konuşmuş. Aylık dergisi tüm bayilerde... 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 17:26
  1. Trump
  2. ABD
  3. KUDÜS
  4. AYLIK DERGİSİ
  5. Mevlüt Koç
  6. Zeynep Nurseli Güleç
  7. Zeynel Abidin Danalıoğlu
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