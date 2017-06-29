Ahlat’ta engelliler için park alanı oluşturuldu

İlçe Trafik Komisyonu kararı ile Ahlat’ta engelliler için özel park alanları oluşturuldu. İlçenin yukarı çarşısında zabıta noktası ile Halk bankası önüne, Aşağı Çarşıda ise PTT ve Ulu Camii önünde oluşturulan park noktaları tabela ve zemine yapılan bilgilendirici materyallerle engellilerin kullanıma açıldı. Öte yandan engelliler için oluşturulan özel park alanlarına park eden normal araçlara ise 190 TL cezai işlem uygulanıyor.