Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!

Evli ve bir çocuk babası olan sunucu Murat Başoğlu, geçen ay Bodrum’da bir teknede ‘öz yeğeni’ olduğu iddia edilen Burcu Başoğlu Kabadayı ile zina ederken görüntülenmişti.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından Murat Başoğlu, ''Öpüştüğüm kadını tanımıyorum'' diyerek salağa yatmış, ardından kendisini ''Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum'' diyerek savunmuştu.

İDDİALARIN AKSİNİ KANITLAYAMADI

Ancak Murat Başoğlu, bu süreçte basın mensuplarına, ''Açıklama yapacağım, hukuksal mücadeleye girişeceğim, yayın yasağı getireceğim'' demesine karşın iddiaların aksini kanıtlayacak bir girişimde bulunmamıştı.

Selçuk Kabadayı ile evli olan Burcu Başoğlu Kabadayı'nın da suskunluğa bürünmesi, iddiaları yalanlamaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Gazetecilerin sık sık aradığı Murat Başoğlu'nun ülkeyi terk edeceği dahi dile getirildi. Ancak 50 yaşındaki sunucu basına yaptığı açıklamada böyle bir niyeti olmadığını, her şeyin ona zarar vermek için yapıldığını, iddia edilenlerin aksine ortağı olduğu ileri sürülen spor salonunun üyeliklerinin iptal edilmediğini savundu.

SELÇUK KABADAYI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ: O KADIN ÖZBEÖZ...

Murat Başoğlu'nun bu açıklamalarının hemen ardından 15 yıllık eşi Hande Bermek'i aldattığı Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatından özel açıklamalar geldi.

Avukat Handan Yazıcıoğlu, günlerdir konuşulan ensest ilişki dedikodularına da son noktayı koydu.

Handan Yazıcıoğlu, ''Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu'nun öz ağabeyinin kızıdır. Bunun altını çiziyorum. Kendisi özbeöz yeğenidir. Bugün Anadolu Adliyesi'ne boşanma dilekçemizi sunduk. 6. Aile Mahkemesi Dosya Numarası: 2017/ 673'tür. Bu sürece yargı karar verecek. O yüzden şu an açıklama yapmak çok doğru değil. Tüm delillerimiz dosyamızda. İş yargıya intikal etmiştir'' dedi.

Avukat Handan Yazıcıoğlu'nun bu açıklamasından sonra Murat Başoğlu'nun kendisini kamuoyu önünde nasıl savunacağı merak konusu oldu.



ZİNA VE AHLAKSIZLIK DİZ BOYU!



Aleyhteki en ufak bir iddiayı dahi çarpıtıp büyüterek Müslümanları hedef alan malum medyanın, ahlaksızlıkta sınır tanımayan Murat Başoğlu gibilere ses çıkarmaması ve hatta alttan alta desteklemesi kamuoyunda 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.





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