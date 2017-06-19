Ahlaksızlığa millet 'dur' dedi: Eşcinsel sapkınları yürütmeyeceğiz!

YENİAKİT.COM.TR - Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 25 Haziran’daki sözde 'Onur' yürüyüşüne ‘izin vermeyeceklerini’ söylemiş ve “Devlet müsaade etse de biz müsaade etmeyeceğiz. Yürütmeyeceğiz” diyen Mican, “Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya” ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından vatandaştan Mican'a büyük destek geldi.

SAPKINLIĞA MİLLET 'DUR' DEDİ, DEVLET DE 'DUR' DESİN!

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın bu açıklamasının ardından vatandaş büyük destek verdi. Eşcinsel sapkınlığa 'dur' diyen binlerce kullanıcı destek tweetleriyle sosyal medyayı salladı. Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan ahlaksızlara tepki gösteren vatandaşlar 'TürkMilleti LGBTyeDurDiyecek' etiketine yazarak yürüşü durduracaklarını dile getirdi. Vatandaş, Beşiktaş Belediyesi'nin eşcinsel sapkınların paçavrasını asmasına büyük tepki gösterdi.

VATANDAŞTAN EŞCİNSEL SAPKINLIĞA TEPKİ ÇIĞ GİBİ



