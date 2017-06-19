Ahlaksızlığa millet 'dur' dedi: Eşcinsel sapkınları yürütmeyeceğiz!
Her yıl olduğu gibi bu sene de Onurlarını yürüyüşlerde arayacak olan eşcinsel sapkınların ahlaksızlığı meşrulaştırma girişimlerine tepki çığ gibi büyüyor. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın eşcinsel sapkınların yürüyüşünü engelleyeceğiz açıklamasına vatandaştan büyük destek geldi. Sosyal medyayı sallayan vatandaşlar, sapkınların paçavrasını asan Beşiktaş Belediyesi'ne ise büyük tepki gösterdi.19 Haziran 2017 Pazartesi 20:38
YENİAKİT.COM.TR - Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 25 Haziran’daki sözde 'Onur' yürüyüşüne ‘izin vermeyeceklerini’ söylemiş ve “Devlet müsaade etse de biz müsaade etmeyeceğiz. Yürütmeyeceğiz” diyen Mican, “Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya” ifadesini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından vatandaştan Mican'a büyük destek geldi.
SAPKINLIĞA MİLLET 'DUR' DEDİ, DEVLET DE 'DUR' DESİN!
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın bu açıklamasının ardından vatandaş büyük destek verdi. Eşcinsel sapkınlığa 'dur' diyen binlerce kullanıcı destek tweetleriyle sosyal medyayı salladı. Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan ahlaksızlara tepki gösteren vatandaşlar 'TürkMilleti LGBTyeDurDiyecek' etiketine yazarak yürüşü durduracaklarını dile getirdi. Vatandaş, Beşiktaş Belediyesi'nin eşcinsel sapkınların paçavrasını asmasına büyük tepki gösterdi.
VATANDAŞTAN EŞCİNSEL SAPKINLIĞA TEPKİ ÇIĞ GİBİ
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Murad1 sa önce Yürüyen namussuz, ahlaksız, çapulcu Kemal lara karşı inançlı Türk Halkı yeter.Allahın tevfik ve inayetiyle.... Murad1 sa önce Solculara göre Ahlaksızlık özgürlük olmuş. Şimdi yürüyen kMal A sorsan " efendim bırakın istedikleri gibi yaşasın" der beyinsiz!!! iszugen1 sa önce valilik emniyet ne halt ediyor bu Müslüman halkla ramazan günü dalgamı geçiliyor idare tedbir al yürütme Muhammed1 sa önce Gidip orada birkacını vuracaksın, bak bakayım bir daha yürümeye cesaret ediyorlar mı? yusuf2 sa önce Aslinda hepsi bogazici de toplansin besiktas belediye baskanida dahil yuzme bilen kacar a.a kaadar bilmeyen cehennemin dibine kadar Nadiye alıcı2 sa önce Bunlar a dur demeli çocuklarimızın geleceği için hayır hayır hayır Ibrahim ak2 sa önce Beşiktaş beldiyesi lgbtlilere destek oluyo bir kavim bu sapıklık yuzunden helâk oldu dinim bunlarla mücadele etmemi emrediyor belediye bunları destekliyor ipneligi kurumsal hale getirmeye çalışıyor bu zindiklar yuzunden helâk olacaz bu düpedüz provakatörluk rezillik yahu hüseyin sabaz3 sa önce bu ahlaksızlıga karsı dur demek her müslümanın görevidir Hkn...3 sa önce İğrenç... Enver3 sa önce Bu ve benzeri sapıklara alet olan,gösterisine musama gösteren,izin veren,korumacılık yapan herkes bundan dolayı vebal altındadır.LUT kavminin akibetini ALLAH bizlere,ümmete KUR-ANİ KERİMDE açıklıyor.Ama sapıklık diz boyu,bir de belediye herkesin olması gerekirken sapıklara destek olması da manidar vebal onlara yeter.Yürüyüşe destek olan,engellemeyen herkes bu vebalden sorumludur.Onların yanması başkalarının da yanında götürmesi demektir.ENGEL OLMAK İŞTEYENLERE HELAL OLSUN.