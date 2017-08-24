Ahlâksız sitelere taviz yok

RESUL EKREM

ŞAHAN / ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, “BTK tarafından şimdiye kadar ifşa sitesi olarak bilinen 600’den fazla site hakkında idari işlem yapıldığını söyledi.

Sayan, BTK’da düzenlenen “İçerik Sağlayıcıları Genel Bilgilendirme Toplantısı”nda, internet kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl yapılan bir araştırma sonuçlarına dikkati çeken Sayan, bir dakika içinde YouTube’da 4,1 milyon videonun görüntülendiğini, 150 milyondan fazla e-postanın gönderildiğini, 16 milyon yazılı mesajın iletildiğini, İnstagram’da 46 bin 200 gönderinin paylaşıldığını, 452 bin twitin yazıldığını, Facebook’a 900 bin girişin gerçekleştiğini, 1,8 milyon snap atıldığını, Google’da 3,5 milyon aramanın yapıldığını kaydetti.

Çocukların cinsel istismarı, çoğu yurtdışında bulunan yasadışı kumar siteleri, bazı oyunlar marifetiyle çocukların intihara yönlendirilmesi, zararlı yazılımlar yoluyla fidye isteme, sanal zorbalık gibi suçların da bu mecrada kendisine yer bulduğunun altını çizen Sayan, özellikle bu sitelere karşı yasanın verdiği yetkilerin sonuna kadar kullanıldığını ve BTK tarafından şimdiye kadar ifşa sitesi olarak bilinen 600’den fazla site hakkında idari işlem yapıldığını söyledi.

AVRUPA’DA NEFRET

SÖYLEMİ YAYILIYOR

Sayan, terörle uzun yıllar mücadele eden ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle bu süreci en üst boyutta yaşayan Türkiye’nin, sosyal medyadaki bazı hesaplardan yanlış tanıtımla adeta cezalandırılmaya çalışıldığın belirterek şöyle devam etti: “Nefret söylemi olarak kabul edilen ve özellikle Avrupa’da ivme kazanan bu suç türüne ilişkin uluslararası duyarlılığın geliştiğini ve yasal düzenlemelerde karşılık bulduğunu da hatırlatmak isterim.

Almanya’da yeni çıkan ve ekim ayında yürürlüğe girecek Ağ Uygulama Yasası’na göre, yasa içeriğine aykırı içerikleri platformlarından 24 saatte kaldırmayan Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformlarına 5 milyondan 50 milyon avroya kadar ceza kesilebilecek. Alman Federal Ceza Dairesi, son 2 yılda nefret suçunun yüzde 300 arttığını belirtti.”

SAĞLIKLI İNTERNET ORTAMI

Sayan, gelecek nesiller için terörizmden, çocukların cinsel istismarından, yasadışı kumardan, fuhuştan, uyuşturucu madde kullanımını teşvikten arınmış, bireylerin faydalanacağı sağlıklı bir internet ortamının oluşturulması gerektiğini belirterek, bu amaçla BTK ve içerik sağlayıcılarıyla çalışmanın yanı sıra kullanıcıları da yasa dışı içeriklere karşı bilinçlendirmenin önemine dikkati çekti.

İÇERİK SAĞLAYICILARA UYARI

İçerik sağlayıcılarından “Görmedim, duymadım, bilmiyorum” demek yerine “İnternette yaşanan kötülükleri ve riskleri gördüm, biliyorum ve bütün bunların farkındayım” diyerek iletişim kanallarını samimi bir şekilde açmalarını isteyen BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, yerli içeriklerin artırılmasını isteyerek, “İnternette dilin düzgün kullanılmasını da yaygınlaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.