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Ahlâksız profesör MTA’dan atılsın!

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı abuk subuk açıklamalarla ecdadımıza hakaretlerde bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 03:40
Ahlâksız profesör MTA’dan atılsın!

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı abuk subuk açıklamalarla ecdadımıza hakaretlerde bulunarak, Peygamber Efendimiz’in müjdesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han’ın Müslümanlığının dahi tartışıldığını söyleyecek kadar ileri giden İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, büyük tepki toplamıştı.

Kendi alanı olan jeoloji dışında her konuda toplumu infiale sürükleyecek açıklamalarda bulunan Şengör’ün, Maden Tetkik Arama (MTA) dergisinin Danışma Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Akit’e ulaşan duyarlı vatandaşlar, kendi halkının maneviyatına düşman bir ismin böyle saygın bir derginin danışma kurulunda bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bir an önce kuruldan çıkarılması gerektiğini belirtiyorlar. Vatandaşlar, kendi alanı dışında kalan her konuda ahkâm kesen bir jeoloji profesörünün, jeolojinin prestij dergisinde de yer almaması gerektiğini dile getiriyorlar.

OSMANLI’YA İŞGALCİ DEDİ

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in programına konuk olan Şengör, Osmanlı’nın “cihan imparatorluğu” olarak anılmasına karşı çıktı. Celal Şengör, şöyle kin kusmuştu: “Osmanlı 6 milyon kilometrekare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu’nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa’nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş.”

SAHTE OSMANLI HARİTALARI

20 milyon kilometrekarenin üzerinde sınırlara ulaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzölçümünü bile küçük göstermeye çalışarak “Osmanlı 6 milyon kilometrekareydi” diyen Prof. Şengör’ün bu yaklaşımı, başta İngilizler olmak üzere Batılı sömürgecilerin harita sahteciliğine yağ sürmüştü.

HER ŞEYE MAYDANOZ OLUYOR

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında, kendi alanı dışına taşarak, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili şu skandal yorumda bulunmuştu: “Fatih zamanının bütün uygarlığını anlamaya çalışmış. Fatih Sultan Mehmet İtalya’dan adam getirtip resmini yaptırmış, sekreteri İtalyan. Bilime meraklı bir adam. Fatih din kitabından ziyade bilim kitabı toplamış. Fatih’ten sonra gelenler onun kesiri bile değil. Ondan sonra gelenler onu hiç anlamadı. En çok Kanuni anlamadı. Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, ‘ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş. Bunu söyleyen Bayezid’in kendisi...”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 03:40
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