Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş

Şili'de bir Katolik kilisesinde patlak veren cinsel istismar skandalı büyüyor! Papa'nın bölgeyi ziyaret ettiği bilinirken, skandalın belki de ruhani lideri alaşağı edebileceği konuşuluyor.

PAPA YALANLANDI

Son çıkan ayrıntılara göre Şili Katolik kilisesinin papazı tarafından cinsel istismara uğrayan ve bunun kilise yetkilileri tarafından örtbas edildiğini belirten Juan Carlos Cruz, Papa'ya daha önce konu hakkında mektup gönderdiğini söyleyerek dini lideri yalanladı. Sadece Kruz değil, dini liderin kendi cinsel istismar komisyonu da AP Ajansı'na benzer açıklama yaptı.

MAĞDUR: PAPA BİLE YALAN SÖYLÜYOR

USA Today'in haberine göre göre aslında, cinsel istismar mağdurlarından biri olan Juan Carlos Kruz'un sekiz sayfalık mektubunu alan Papa, cinsel istismar ve bunu örtenlere karşı “sıfır tolerans” uygulayacağı sözüne ters hareket etti. AP'nin ele geçirdiği mektubun sahibi Kruz ise “Papa gibi yüksek bir konumda olan kişinin bile bu şekilde davranmasına, yalan söylemesine inanamıyorum. Çok üzgünüm” dedi. Olayın beş yıllık görev döneminde Franciscus'un yaşadığı en önemli kriz olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen ay patlak beren skandalda Güney Amerika'ya giden Papa, Katolik kilisesi mağdurları ve toplumun protestolarıyla karşılanmış, olaylarda bazı kiliseler ateşe verilmiş ve yaşanan öfke zorlukla dindirilmişti.

PAPA TACİZCİLERİ KORUYOR

Olayda kilisenin Başpiskoposu Juan Barros, Peder Fernando Karadima tarafından işlenen cinsel istismar suçlarını örtbas etmekle suçlanıyor. Papa ise istikrarlı bir şekilde Barros'u koruyor. Seyahati boyunca Barros'a yöneltilen eleştirileri “karalama” olarak nitelendirmiş ve peder Karadima'nın yaptıklarından haberi olmadığını öne sürmüştü.

PAPA, GÖRMEDİM, DUYMADIM...

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, “Siz, iyi niyetle, bana mağdurların olduğunu söyleyin, ben hiç mağdur görmedim çünkü bana gelmediler” demişti. Fakat Papa'nın Küçükleri Koruma Komisyonu üyeleri, Nisan 2015'te Roma'ya özellikle Başpiskopos Barros hakkında elden bir mektup ulaştırdıklarını söyledi. Juan Carlos Cruz'un mektubunda cinsel istismara dair kucaklama ve öpme gibi Peder Karadima'nın işlediği fiili istismarın detayları yer alıyordu. Bunun yanı sıra Barros ve diğerlerinin ise duruma şahit oldukları fakat görmezden geldikleri bildirilmişti.