Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ'nün ahlaksız oyunu deşifre edildi! Askerlere fuhuş kumpası

Mersin'de iki askeri personele 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndererek meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

26 Aralık 2017 Salı 16:58
FETÖ'nün ahlaksız oyunu deşifre edildi! Askerlere fuhuş kumpası

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpas davasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i astsubay, 4'ü kadın 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:58
  1. FETÖ
  2. kumpas
  3. fuhuş
  • Domuz sevmezDomuz sevmez1 sa önce
    Gizli falan değil bunlar aleni kadın satıcısı feto bir yandan satıyor sermayeleri bir yandan aile boyu bu işi meslek edinmişler
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Yani bizim " h.efendi " pezolukdamı yapmış, vay be!
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Surata bak .ote tarafta ne yapacak hic dusunmemis....
  • TimurTimur1 sa önce
    Askerlik disinda herseyi yapmis cogu asker kilikli tipler.
  • Ali turanAli turan1 sa önce
    Türkiye tarikatlar hacılar hocalar ülkesi değildir laik modern bı ülkedir madem muslumansin cemaat önderinin Amerika'da ne işin var fetos demek ki orda rahat rahat domuz eti yiyorsun içki içip erkeklerle ilişki yasiyodu ki Sudi Arabistan değilde şeytan Amerika'ya sigindin pislik feto

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
  3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
  4. Komünistler tarafından katledilenler..
  5. Temimi için sokaklara çıktılar
  6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
  7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
  8. Filistin'de çatışmalar azaldı
  9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
  10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
  11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
  12. Tasarruflu ampullere dikkat!
  13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
  14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
  15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
  16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
  17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
  18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
  19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
  20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’