Ahlaksız diziler aileyi yok ediyor

FARUK ARSLAN/İSTANBUL

Sanat adı altında işlenen iğrençlikler, televizyon ekranlarını kanalizasyona çevirmiş durumda. Çeşitli kanallarda yayınlanan ve yayınlanmakta olan dizilerdeki ilişkiler, toplumun ahlak anlayışını zedeliyor, aile kurumunu dinamitliyor, taciz ve tecavüz vakalarını körüklüyor...

NE KÜLTÜRE NE DE AHLÂKA...

Batılı hayat tarzının esas alındığı diziler, Müslüman Anadolu insanının ne kültürüne ne örfüne ne adetine ne de dini inanışlarına hiçbir uygunluk taşımıyor. Evlere ayakkabılarla girilen, hemen hepsi sırça köşklerde geçen, zenginlik ve para kazanma hırsı ekseninde devam eden, başörtülü karakterlere sadece ‘temizlikçi’ rolü verilen, ibadet sahnelerinin olmadığı, müstehcen kıyafetlerin giyim tarzı olarak öne çıktığı diziler ile toplum adeta kültürel olarak dönüştürülmek isteniyor. Ahlaksızlığın kol gezdiği dizilerde konu olarak; aynı kadına aşık olan kardeşlerin çekişmeleri, eşinin arkadaşıyla ilişkiye giren kadın figürleri, aynı arkadaş grubu içerisinde değişen ‘sevgililik’ yakınlaşmaları, ablasının kocasına aşık olarak ablasını linç ettiren kardeş tiplemeleri ve eşini sürekli başka kadınlarla aldatan erkek karakterleri işleniyor.

İĞRENÇ İLİŞKİLER ‘DİZİ’BOYU

Yazmaya dahi hicap duyduğumuz ahlaksız ilişkilerin topluma empoze edildiği dizilerde işlenen ve safi zihinleri iğfal eden konular şöyle:

“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde Serhan karakterinin eşini aldatarak Oya ile yaşadığı ilişki konu ediniliyor. Oya aynı zamanda Serhan’ın eşi olan Merve’nin okul arkadaşı.

“Ömre Bedel” dizisinde, evlendikten hemen sonra tehditle başkasıyla beraber olmak zorunda kalan kadının, hamile kalıp kocasından gizlemesi konusu işleniyor. Daha sonra ise kadının görümcesiyle tecavüzcüsü evlenip aynı eve geliyor!

“Kadın” dizisinde, ablasının kocasına aşık olup onu iftirayla linç ettiren bir kardeş var. İki kardeş aynı adama aşık. Aynı zamanda dizideki Hatice ve Yeliz karakterleri, eşlerinden boşanmış olan, Jale karakteri de eşiyle mutsuz olduğu için boşanmak isteyen kadın rolünde.

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın Hızır’ı, karısı Meryem’i defalarca aldatıyor. Eşiyle herhangi bir problem yaşamadan gündelik hayatına da devam ediyor.

“Kızlarım İçin”de annesini ‘sevgilisiyle’ yakalayınca beynini dağıtıp, sonra babasının hapse girmesine izin veren bir genç kız karakteri var. Sonrasında ise parayı kolay yoldan bulma derdine giriyor.

“O Hayat Benim”de her iki kardeşle de beraber olan bir adam karakteri başrolde iken dizide sayısız aldatma sahnesi yer alıyor.

İnternet dizisi “Fi”de Duru karakteri, sevgilisi Deniz’i, Can’la; sonra da kocası Can’ı eski sevgilisi Deniz’le aldatıyor.

TACİZ, TECAVÜZ, ZİNA, ŞİDDET

“Siyah İnci” dizisinde Hazal ve Kenan nişanlıyken, Hazal tecavüze uğruyor. Tecavüzcüsüyle de evlenince, Kenan intikam almak için evlendiği adamın kız kardeşiyle evlenip aynı eve geliyor ve aynı evde mücadele ediyorlar.

“Ezel”de ana karakter Ezel, Eyşan’a aşık fakat o Cengiz’le evli. Ezel, Eyşan’la cinsel ilişki yaşıyor. Ardından Eyşan’ın kız kardeşi Bahar’la da ilişkiye giriyor.

“Aşk ve Mavi”de konağın büyük oğlu Cemal, konağın hizmetçisi Fatma’nın çocuğunun asıl babası. Cemal, Fatma’nın eşini de öldürüyor. Bunu sadece Fatma’nın kayınvalidesi Hasibe biliyor ama o da konağa yerleşebilmek için bu durumu görmezden geliyor. Cemal’in annesi Refika da oğlunun ahlaksızlıklarını örtmek için birçok entrika çeviriyor.

“KADERİMİN YAZILDIĞI GÜN” DİZİSİNDE ANA KARAKTER, KARISINI ‘TAŞIYICI ANNE’ İLE ALDATIYOR.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde Ali Kaptan, karısı Cemile’yi Caroline ile aldatıyor. Soner karakteri ise kardeşinin karısı Aylin’e aşk besleyen ve kardeşi ölünce onunla evlenen birisi.

EN BÜYÜK SAPIK ‘BEHLÜL’!

“Kavak Yelleri” dizisinde aynı arkadaş grubu içinde “sevgili” çiftler sürekli değişiyor.

“Kuzey Güney” dizisinde Kuzey ve Güney kardeşler, Cemre adlı kadına aşıklar. Dizide Cemre için birbirine düşen iki kardeşin mücadelesi işlendi.

“Yaprak Dökümü” dizisinde Necla ve Leyla’yı birbirine düşüren Oğuz karakteri var. Dizi bir çarpık ilişki ağacı.

“Çocuklar Duymasın”da, Haluk, kendisinden hoşlanan genç kadının ilgisine karşılık veren bir tip.

“Eve Düşen Yıldırım” ana karakter, yanına yerleştiği akrabalarını-kuzenlerini kendine aşık etmesini konu alıyor.

“Aşk-ı Memnu”da ise tam bir sapıklık. Amcasının karısı ve aynı zamanda eski sevgilisinin kardeşine aşık bir Behlül var. Daha sonra amcasının kızıyla evlendi. Onu da defalarca Bihter’le aldattı.

NEREYE KADAR?

İşlenen konularla topluma sapkın fikirlerin aşılandığı dizilerin iğrenç senaryolarındaki çarpık ilişkiler, zina ve aldatma gibi eylemleri normalleştirme amacı güden dizilere karşı yetkililerin önlem alıcı adımlar atması bekleniyor. Söz konusu dizilerin farklı ülkelerde de gösterime girmesiyle övünen bazı kesimler ise Türkiye’deki aile yaşantısı algısının dizilerdeki gibi olduğu yönündeki algılara hizmet ediyor.

ADNAN OKTAR KADIN İSTİSMARCISI

Kadın haklarına yönelik çalışmalar yürüten STK’lar, Adnan Oktar’ın RTÜK tarafından “kadını istismar ettiği” gerekçesiyle cezalandırılan yayınlarına tepki gösterdi. KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, “Medyada kadın bedeninin reyting aracı olarak kullanılması ve bu şekilde araçsallaştırılması bizatihi kadınlığın istismarıdır, şiddettir” derken, TKDF Başkanı Canan Güllü de, “Geçtiğimiz günlerde de Oktar’ın 18 yaş altı kızları tuttuğu noktasında ihbarları basında izledik. Yargı sistemi bu konuda mutlaka harekete geçmelidir” çağrısında bulundu.

CİMER’E ŞİKÂYET YAĞIYOR

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), Oktar’ın sahibi olduğu A9 televizyon kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınlarla ilgili geçen yıl binlerce şikayet ulaştı, bu yılın sadece ilk ayında başvuru sayısı 900’e yaklaştı.