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Ahlaksız CHP'li, partisinin kurultayında şok oldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona girdiği sırada partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atarak Kaftancıoğlu'nu protesto etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
Ahlaksız CHP'li, partisinin kurultayında şok oldu!

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Arena Spor Salonu’na girmesiyle başladı. CHP 36. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona giriş yaptı.

CHP'NİN MİLİTAN İL BAŞKANINA PROTESTO

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona girdiği sırada ise partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atarak Kaftancıoğlu'nu protesto etti.

Genel Başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında, Muharrem İnce, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ümit Kocasakal da aday adaylığını açıklamıştı. Toplam delege sayısının yüzde 10’u oranında imza alan aday adayı bugün genel başkanlık yarışına katılacak.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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