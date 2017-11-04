Danimarkalı Bakan aracıyla mülteciyi ezdi

Mültecilerin protesto ettiği Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, mültecilerle ilgili yapılan toplantı çıkışı aracına bindi ve aracını mültecilerin üzerine sürdü.

Olayın meydana geldiği sırada çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Bakan, yoluna devam etti.

Bir polis memuru ise engel olmak istese de, mültecinin bakanın aracı altında ezilmesine engel olamadı. Yaralanan mülteci hakkında ise bilgi verilmedi.

DAHA ÖNCE DE İSLAM'A HAKARET ETMİŞTİ

Danimarka’nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg adlı kişi, bir müzeye tepki göstermek amacıyla Peygamberimizin Hz. Muhammed’i başında bomba şeklinde bir sarıkla sözde resmeden tartışmalı bir karikatürü sosyal medya hesabında paylaşmıştı.