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Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 zanlı gözaltına alındı.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:15
Ahi'ye yönelik saldırıda 16 kişi gözaltına alındı

Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Boğazkesen Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilçe genelinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:15
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