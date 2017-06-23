Ahıska Türklerinin ezan sesi mutluluğu

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türklerinin büyük bölümü, öz vatanlarında geçirdikleri ilk ramazanda mukabele geleneğinin devam ettirildiği camilerde bulunup Kur'an-ı Kerim tilavetini takip etmenin, ezan sesiyle yatıp, ezan sesiyle kalkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonuyla Kasım 2016'da Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek kentin Üzümlü ilçesine yerleştirilen dördüncü kafiledeki Ahıska Türkleri, öz vatanlarında ilk ramazanı geçiriyor. Ahıska Türkleri, yerleştikleri ilçede inançlarının gereği olan ibadetlerini huzur içinde yerine getirebiliyor.

Ahıska Türkü kadınlar ise yörede yaşayan diğer hemcinsleri ile bir araya gelip ramazan geleneği olan mukabelelere katılıyor, Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor.

Üzümlü İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen kadın din görevlileri eşliğindeki mukabeleye, ilçenin üç ayrı mahallesinden 200’den fazla Ahıska Türkü kadın, hayatlarında ilk kez katılıyor. Kur’an-ı Kerim'in okunduğu mukabelelerde ayrıca görevliler tarafından Ahıska Türkü kadınlara vaaz veriliyor.

Din görevlisi Ayfer Kumsal, yaptığı açıklamada, mukabelelere 200’den fazla Ahıska Türkü kadının katıldığını belirterek, "Hepsinin de katılımı çok iyi, çok yoğun talepleri var. Biz de onların taleplerini görünce daha aşk ve şevkle iştirak edip dini eğitimleri başta olmak üzere her konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz onlardan razıyız, inşallah onlar da bizlerden razıdır. Mukabeleye Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyenler de katılıp büyük bir zevkle dinliyor" dedi.

Ahıska Türkü kadınlardan 63 yaşındaki Halime Aslan da ramazanda ibadetlerini huzur içinde yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Allah hocalarımızdan razı olsun, bizi okutuyorlar. Öz vatanımıza gelmekten çok razıyız. Ezan sesine yatıp, ezan sesiyle kalkıyoruz, Allah'a şükürler olsun. Ukrayna’da mukabele vardı ama biz yapamıyorduk. Burada ise mukabeleye ilgi çok güzel. Allah tüm Türk milletinden ve devlet büyüklerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"İlk kez mukabele yapıyoruz"

Ahıskalı 29 yaşındaki Fatma Azizova da öz vatanlarında ilk ramazanı geçirdiklerini anımsatarak, "Türkiye’ye geldikten sonra ilk ramazanımız, ilk mukabelemizi yapıyoruz. Çok şükür hocalarımız, devletimiz bize sahip çıkıyor" diye konuştu.

Din görevlileri ile mukabelede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Azizova, şunları kaydetti:

"Hocalarımız hatim okuyor, bizler de dinliyoruz. Allah razı olsun. Ukrayna’da şehir merkezi bize uzaktı. Şehirde mukabele vardı, hocalar bayram günlerinde yaşadığımız yere geliyorlardı ama bizim gitme imkanımız o kadar olmuyordu, 60 kilometreydi. Ramazan orucumuzu her sene tutup Kur’an okuyorduk ama mukabele olmuyordu. Geldiğimizden beri kurs açıldı. Hiç Kur’an okumayı bilmeyenler bile öğrenip Kur’an okumaya başladı"

Hazreti Muhammed'in sünnetlerinden olan mukabele, toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an-ı Kerim okumasını bilenlerin bunu takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi anlamına geliyor. Mukabele geleneği genellikle ramazanda sürdürülse de yılın diğer zamanlarında da yapılabiliyor.