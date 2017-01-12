Ahırın çatısı çöktü... Hayvanlar telef oldu

Edirne'de etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağırda 4 inek telef oldu. AFAD ekipleri 7 saat süren çalışmalarının ardından 42 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Ahırın çatısı çöktü... Hayvanlar telef oldu
Eklenme: 12 Ocak 2017, 14:05
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yoğun kar yağışının ardından çatısı çöken ahırda 4 inek enkaz altında kalarak telef oldu. Edirne AFAD ekipleri tarafından 7 saat süren çalışmaların ardından 42 büyükbaş hayvan sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları 7 saat sürdü

Gece yarısı yaklaşık 27 santim kar kalınlığı bulunan yollarda AFAD ekibi çiftliğe ulaşmakta güçlük çekti. Yapılan incelemede 4 ineğin çöken çatı enkazının altında telef olduğu tespit edildi. Diğer hayvanları kurtarma çalışması ise yaklaşık 7 saat sürdü. Edirne AFAD ekipleri tarafından çelik çatı malzemeleri kesilerek enkazın altından 42 büyükbaş hayvan canlı olarak çıkarılarak kurtarıldı.

 

 
EtiketlerEdirneUzunköprüAFAD
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